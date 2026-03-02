Már több mint 170 áldozata van az iráni általános iskolát ért légicsapásnak – az ENSZ is tiltakozik

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének, az UNESCO-nak a közleménye szerint a szombaton, az amerikai és izraeli légicsapások közben bekövetkezett tragédia az emberi jogok súlyos megsértését jelenti.

Az UNESCO egyúttal mély aggodalmának adott hangot a folytatódó katonai támadások hatása miatt, és kiemelte, hogy az iskolák a nemzetközi emberi jog értelmében védett helynek számítanak.

A dél-iráni Minabban található általános iskolát szombaton, az iráni-amerikai támadások megindulásának napján érte súlyos légicsapás.

A New York Times az iráni egészségügyi szervekre és a helyi médiára hivatkozva azt írja, hogy legkevesebb 175 ember vesztette életét, a többségük valószínűleg gyerek. A mentőalakulatok vasárnap estig kutattak túlélők után a romok alatt.

Kapcsolódó cikk Irán nem tárgyal, bosszút esküdtek – mi történik most? Nem egyezkednek.

Az amerikai napilap ellenőrizte a helyszínen készült videókat és fényképeket, amelyek szerint a támadás a kétemeletes iskola minimum felét lerombolta.

A felvételeken többek között az látszott, ahogy a Vöröskereszt dolgozói és a hozzátartozók kutatnak túlélők után a romok között, a tankönyveket és iskolatáskákat pedig vér és hamu borítja.

Arra még nincs válasz, hogy miért vették célba az iskolát, és arra sincs, hogy az izraeli vagy az amerikai erők követték el a támadást.

A New York Times megkeresésére az izraeli hadsereg nem válaszolt vasárnap. Az amerikai hadsereg egyik szóvivője annyit közölt, hogy értesültek az erről szóló hírekről, és vizsgálják azokat.

Az amerikai lap szerint egy teheráni iskolát is légicsapás érhetett szombaton, abban a támadásban két diák vesztette életét.