2p
Külpolitika Irán Izraeli-iráni konfliktus

Már több mint 170 áldozata van az iráni általános iskolát ért légicsapásnak – az ENSZ is tiltakozik

mfor.hu

Az áldozatok többsége valószínűleg gyerek. A New York Times valósnak találta a helyszíni felvételeket. Egyelőre nem tudni, hogy Izrael vagy az Egyesült Államok követte el a támadást.       

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének, az UNESCO-nak a közleménye szerint a szombaton, az amerikai és izraeli légicsapások közben bekövetkezett tragédia az emberi jogok súlyos megsértését jelenti.

Az UNESCO egyúttal mély aggodalmának adott hangot a folytatódó katonai támadások hatása miatt, és kiemelte, hogy az iskolák a nemzetközi emberi jog értelmében védett helynek számítanak.

A dél-iráni Minabban található általános iskolát szombaton, az iráni-amerikai támadások megindulásának napján érte súlyos légicsapás.

A New York Times az iráni egészségügyi szervekre és a helyi médiára hivatkozva azt írja, hogy legkevesebb 175 ember vesztette életét, a többségük valószínűleg gyerek. A mentőalakulatok vasárnap estig kutattak túlélők után a romok alatt.    

Az amerikai napilap ellenőrizte a helyszínen készült videókat és fényképeket, amelyek szerint a támadás a kétemeletes iskola minimum felét lerombolta.

A felvételeken többek között az látszott, ahogy a Vöröskereszt dolgozói és a hozzátartozók kutatnak túlélők után a romok között, a tankönyveket és iskolatáskákat pedig vér és hamu borítja.       

Arra még nincs válasz, hogy miért vették célba az iskolát, és arra sincs, hogy az izraeli vagy az amerikai erők követték el a támadást.

A New York Times megkeresésére az izraeli hadsereg nem válaszolt vasárnap. Az amerikai hadsereg egyik szóvivője annyit közölt, hogy értesültek az erről szóló hírekről, és vizsgálják azokat.       

Az amerikai lap szerint egy teheráni iskolát is légicsapás érhetett szombaton, abban a támadásban két diák vesztette életét.  

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Putyin szóvivője világossá tette, hogy nem fognak segítségére sietni Iránnak

Putyin szóvivője világossá tette, hogy nem fognak Irán segítségére sietni

Szerinte a BRICS-együttműködés nem ír elő kölcsönös segítségnyújtást fegyveres agresszió esetén.  

Szikrázik a feszültség a magyar és az ukrán kormány között, Szijjártó Péter megint bekérette a nagykövetet

Szikrázik a feszültség Kijev és Budapest között, Szijjártó Péter megint bekérette a nagykövetet

Bekérették az ukrán nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, amelynek két újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául – közölte a tárcát vezető Szijjártó Péter hétfőn Budapesten.

Barátság kőolajvezeték

Orbán Viktor szerint itt a bizonyíték arra, hogy kutya baja a Barátság kőolajvezetéknek

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs – közölte Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn.

Saját szövetségesébe szállt bele Donald Trump

Saját szövetségesébe szállt bele Donald Trump

Az amerikai elnök egy interjúban azt mondta, hogy nagyot csalódott Keir Starmer brit miniszterelnökben a brit támaszpontok amerikai használatának kezdeti tilalma miatt.

Mi lesz így a békével? Zelenszkij nem sok jóra számít

Mi lesz így a békével? Zelenszkij nem sok jóra számít

Újabb csapás az orosz-ukrán béketárgyalásokra nézvést is a hétvégi véres helyzet.

Újranyit Izrael? Zöld jelzést adhat a sereg

Újranyit Izrael? Zöld jelzést adhat a sereg

Fonros ponton kezdhet visszarendeződni izrael a hétvégén, Irán ellen indított támadást követően, pedig a helyzet inkább csak romlott.

Ez már Irán következménye? Különös vérengzés Amerikában

Lövéseket adtak le Texas államban.

Irán nem tárgyal, bosszút esküdtek – mi történik most?

Irán nem tárgyal, bosszút esküdtek – mi történik most?

Nem tervez tárgyalni Teherán az Egyesült Államokkal, az előtérbe került új iráni vezető szerint. Számos vezető beosztású iráni politikus és katona halott, az ellentámadások széleskörűek, kevés elért eredménnyel. Az iráni nép reakciója vegyes az ajatollah halálát követően. Hétfő reggeli összefoglaló.

Megvannak az első amerikai áldozatai az iráni háborúnak

Egyelőre nem tudni, hogyan haltak meg az amerikai katonák. Öt súlyos sebesültről is érkezett amerikai jelentés.

Iráni háború: több ezer magyar kért azonnali védelmet

Iráni háború: több ezer magyar kért azonnali védelmet

Szijjártó Péter adott vasárnap reggel helyzetjelentést – az ukránok pedig kaptak egy követelést.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168