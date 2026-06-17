Már Trump is elismeri, hogy bajban van az amerikai haderő

„Közvetlen fenyegetést” jelent az Egyesült Államok védelmi készültségére a lőszerek és egyéb hadianyagok megcsappant raktárkészlete – olvasható Donald Trump elnök kedden nyilvánosságra hozott „irányelvében” (Presidential Determination).

Donald Trump amerikai elnök a dokumentumban egyben utasítást és további felhatalmazást adott hadügyminisztériumának arra, hogy gondoskodjon az amerikai hadiipari termelés fokozásáról, különös tekintettel bizonyos lőszerekre és rakétákra.

Az elnöki irányelv szerint a

„korlátozott gyártási kapacitás, a törékeny ellátási láncok, a hosszú beszerzési idő, és az ehhez kapcsolódó előállítási szűk keresztmetszetek akadályozhatják az Egyesült Államokat abban, hogy legyártsa, fenntartsa és bővítse azon lőszereket, rakétákat és felszereléseket, amelyek szükségesek a nemzet védelméhez”.

Az elnök egyben kiegészítő jogkörrel ruházta fel Pete Hegseth hadügyminisztert arra, hogy a védelmi ipar szereplőivel rugalmasabban köthessen megállapodásokat az katonai raktárkészletek feltöltése érdekében.

Kapcsolódó cikk Aggódhat Trump és Netanjahu, rossz híreket hozott az amerikai hírszerzés Megvannak az iráni rakéták.

Az elnöki döntés hivatalosan szerdán jelenik meg az Egyesült Államok szövetségi közlönyében (Federal Register).

Pete Hegseth védelmi miniszter vasárnap a CBD News televíziónak adott interjúban cáfolta, és „kitalációnak” nevezte azokat az értesüléseket, miszerint az amerikai haderő számára probléma a lőszerkészletek állománya. Azt hangoztatta, hogy az iráni katonai fellépés nem okozott hiányt, és, ha szükségessé válna, az amerikai haderő képes lenne a műveleteit tetszőlegesen hosszú ideig fenntartani.

(MTI)