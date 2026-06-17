Már Trump is elismeri, hogy bajban van az amerikai haderő

„Közvetlen fenyegetést” jelent az Egyesült Államok védelmi készültségére a lőszerek és egyéb hadianyagok megcsappant raktárkészlete – olvasható Donald Trump elnök kedden nyilvánosságra hozott „irányelvében” (Presidential Determination).
Donald Trump amerikai elnök a dokumentumban egyben utasítást és további felhatalmazást adott hadügyminisztériumának arra, hogy gondoskodjon az amerikai hadiipari termelés fokozásáról, különös tekintettel bizonyos lőszerekre és rakétákra.
Az elnöki irányelv szerint a
„korlátozott gyártási kapacitás, a törékeny ellátási láncok, a hosszú beszerzési idő, és az ehhez kapcsolódó előállítási szűk keresztmetszetek akadályozhatják az Egyesült Államokat abban, hogy legyártsa, fenntartsa és bővítse azon lőszereket, rakétákat és felszereléseket, amelyek szükségesek a nemzet védelméhez”.
Az elnök egyben kiegészítő jogkörrel ruházta fel Pete Hegseth hadügyminisztert arra, hogy a védelmi ipar szereplőivel rugalmasabban köthessen megállapodásokat az katonai raktárkészletek feltöltése érdekében.
Az elnöki döntés hivatalosan szerdán jelenik meg az Egyesült Államok szövetségi közlönyében (Federal Register).
Pete Hegseth védelmi miniszter vasárnap a CBD News televíziónak adott interjúban cáfolta, és „kitalációnak” nevezte azokat az értesüléseket, miszerint az amerikai haderő számára probléma a lőszerkészletek állománya. Azt hangoztatta, hogy az iráni katonai fellépés nem okozott hiányt, és, ha szükségessé válna, az amerikai haderő képes lenne a műveleteit tetszőlegesen hosszú ideig fenntartani.
(MTI)