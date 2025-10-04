Már Trump szava sem elég? Nem áll le az izraeli hadsereg Gázában

A BBC híradása szerint három légicsapás érte az övezetet a korai órákban. A The Guardian szerint a támadásokban több civil, köztük gyerekek is életüket vesztették. A háború kezdete óta több mint 66 ezer palesztin halálos áldozatot jegyeztek fel gázai egészségügyi szervek.

Az izraeli támadások annak ellenére folytatódtak, hogy pénteken az amerikai elnök arra szólította fel Izraelt, hogy „állítsa le Gáza bombázását”.

A Hamász ugyanis elfogadta Trump béketervének egy részét, hajlandó például elengedni az összes izraeli túszt. Igaz, több kérdésben további tárgyalásokat tart szükségesnek.

Trump felszólítását követően az izraeli vezetés azt közölte, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök péntek éjjel kiadott utasítására az „izraeli hadsereg leállította a Gáza város elfoglalását célzó hadműveletet és áttért a védekezésre”. A reggeli támadásokról szóló hírek ugyanakkor ellentmondanak ennek az állításnak.

A BBC eközben úgy értesült, hogy a békekötést célzó tárgyalások Egyiptomban folytatódnak majd a következő napokban.