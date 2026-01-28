Már Trump szerint is baj van Minnesotában

Donald Trump arról beszélt, hogy egy kicsit enyhítené a minnesotai helyzetet – írja a BBC.

A Kanadával határos Minnesotában háromezer fegyveres teljesít szolgálatot az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) alkalmazásában. A hatóság emberei január elején a 37 éves Renee Goodot, múlt hétvégén pedig Alex Pretti egészségügyi dolgozót lőtték agyon. Utóbbi eset után a minneapolisi tiltakozások sokkal szélesebb körűvé váltak, tömegek vonultak utcára.

Pretti halálesetének kivizsgálását republikánus képviselők is kezdeményezték, köztük Phil Scott, Vermont állam kormányzója. A belügyminisztérium szerint az ICE tisztviselője önvédelemből lőtt, Kristi Noem amerikai belügyminiszter pedig terroristaként hivatkozott rá. A szemtanúk azonban azt állítják, csak egy telefon volt Pretti kezében. A minnesotai hatóságok szerint a fegyvert engedéllyel tartotta, és azt követően lőtték le, hogy azt elvették tőle.

Trump egy iowai kampányeseményen arról beszélt, Prettinek nem kellett volna fegyvert hordania magánál, és nem hallott arról, hogy terroristának nevezték volna az áldozatot.