Már Zelenszkij is megszólalt a Munkácsot ért orosz támadásról

Zelenszkij az X-en hétfő délelőtt azt írta:

az orosz rakétatámadást elszenvedett üzem amerikai tulajdonú, közönséges civil üzlet volt, ahol mindennapi dolgokat, például kávéfőzőket gyártottak. „És mégis célponttá lett az oroszok számára. Ez nagyon árulkodó.”

Szerinte a tűzoltók még dolgoznak a tűz eloltásán.

Két orosz rakéta csapódott be a gyárba

Fotó: X/Volodimir Zelenszkij

Hozzátette: szerda éjjel összesen 574 drónnal és 40 rakétával támadták Ukrajnát az oroszok. Ennek „egy jelentős részét” sikerült elfogni, de „sajnos nem mindet”. Szerinte a civil infrastruktúra mellett laköépületeket is támadás ért.

Az Interfax Ukrajina hírügynökség Andrij Szibiha külügyminisztert idézve azt írta, hogy a munkácsi üzem egy amerikai tőkével elektronikai termékeket gyártó vállalat. Ez teljes egészében polgári objektum, semmi köze a védelmi iparhoz vagy a hadsereghez – tette hozzá.

Ez nem az első eset, hogy orosz támadás ér amerikai vállalatot Ukrajnában, ugyanis az év elején a Boeing kijevi irodáit érte légicsapás, emlékeztetett az ukrán külügyminiszter. Szerinte a szerda éjszakai támadások azt is bizonyítják, hogy sürgősen meg kell erősíteni Ukrajna légvédelmét további rendszerekkel és elfogó rakétákkal.

A munkácsi vállalat területére két rakéta csapódott be az MTI szerint, amely a helyi önkormányzat, Miroszlav Bileckij megyei katonai kormányzó és a katasztrófavédelem közösségi platformokon megosztott információira hivatkozott. 15 ember megsebesült a támadásban, kettejük állapota súlyos.

Az elektronikai üzemben mintegy hétezer négyzetméteren keletkezett tűz és sűrű füst, és emiatt a hatóságok felszólították a városban és környékén élőket, hogy zárják be lakásuk ablakait, és csak indokolt esetben menjenek ki az utcára.