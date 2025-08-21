2p
Külpolitika Kárpátalja Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Már Zelenszkij is megszólalt a Munkácsot ért orosz támadásról

mfor.hu

Az ukrán elnök részletesen reagált az éjjeli támadásra, amiben két ember súlyosan megsérült.

Zelenszkij az X-en hétfő délelőtt azt írta:

az orosz rakétatámadást elszenvedett üzem amerikai tulajdonú, közönséges civil üzlet volt, ahol mindennapi dolgokat, például kávéfőzőket gyártottak. „És mégis célponttá lett az oroszok számára. Ez nagyon árulkodó.”

Szerinte a tűzoltók még dolgoznak a tűz eloltásán.

Két orosz rakéta csapódott be a gyárba
Két orosz rakéta csapódott be a gyárba
Fotó: X/Volodimir Zelenszkij

Hozzátette: szerda éjjel összesen 574 drónnal és 40 rakétával támadták Ukrajnát az oroszok. Ennek „egy jelentős részét” sikerült elfogni, de „sajnos nem mindet”. Szerinte a civil infrastruktúra mellett laköépületeket is támadás ért.      

Az Interfax Ukrajina hírügynökség Andrij Szibiha külügyminisztert idézve azt írta, hogy a munkácsi üzem egy amerikai tőkével elektronikai termékeket gyártó vállalat. Ez teljes egészében polgári objektum, semmi köze a védelmi iparhoz vagy a hadsereghez – tette hozzá.

Ez nem az első eset, hogy orosz támadás ér amerikai vállalatot Ukrajnában, ugyanis az év elején a Boeing kijevi irodáit érte légicsapás, emlékeztetett az ukrán külügyminiszter. Szerinte a szerda éjszakai támadások azt is bizonyítják, hogy sürgősen meg kell erősíteni Ukrajna légvédelmét további rendszerekkel és elfogó rakétákkal.

A munkácsi vállalat területére két rakéta csapódott be az MTI szerint, amely a helyi önkormányzat, Miroszlav Bileckij megyei katonai kormányzó és a katasztrófavédelem közösségi platformokon megosztott információira hivatkozott. 15 ember megsebesült a támadásban, kettejük állapota súlyos.

Az elektronikai üzemben mintegy hétezer négyzetméteren keletkezett tűz és sűrű füst, és emiatt a hatóságok felszólították a városban és környékén élőket, hogy zárják be lakásuk ablakait, és csak indokolt esetben menjenek ki az utcára.

Szijjártó Péter megszólalt Munkács orosz támadása után

A külügyminiszter szerint béke kell.

Amerikai üzemet lőttek az oroszok Munkácson

15 ember sérült meg a támadásban.

Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

Putyin Budapestre érkezhet a minisztere szerint.

Közelebb jött a háború a magyar határhoz: támadás érte Munkácsot

Oroszország az augusztus 21-ére virradó éjszaka rakéták és drónok hullámát indította el Ukrajna több városa ellen. 12 ember megsebesült, Munkács városában pedig tűz keletkezett egy nagy elektronikai gyárban. Más városokból, köztük Lvivből is károkat jelentettek.

Beindította a gázai offenzívát az izraeli hadsereg

A város külterületeit már elfoglalták.

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken

Szijjártó Péter közölte a jó hírt. 

Trump szerint Putyin talán mégse akar megállapodást kötni Ukrajnával kapcsolatban.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden azt mondta, reméli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök lépéseket tesz az ukrajnai háború befejezése érdekében, de elismerte, hogy a Kreml vezetője esetleg egyáltalán nem akar megállapodást kötni, hozzátéve, hogy ez „nehéz helyzetet” teremtene Putyin számára.

Eljöhet Orbán Viktor nagy pillanata a Putyin-Zelenszkij találkozóval

Magyarország lehet a vendéglátója a tervezés alatt álló béketalálkozónak az orosz és ukrán vezető között.

Fordulat jöhet a Gázai övezetben?

Elfogadta a tűzszüneti javaslatot a Hamász.  

Donald Trump: elérhetővé vált az orosz-ukrán békemegállapodás

Elérhetővé vált egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárására – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

