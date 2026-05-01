Külpolitika Egyesült Államok Nagy-Britannia

Máris elérték Trumpnál: kivezeti a nyalánkságot a vámok közül

Végülis csak a brit királyi párnak kellett meglátogatnia ehhez.

Eltörli a skót whiskyre kivetett vámot az amerikai elnök. Közösségi oldalán eképpen jelentkezett az amerikai vezető:

„Nagy-Britannia királyának és királynéjának tiszteletére, akik éppen most hagyták el a Fehér Házat, és hamarosan visszatérnek csodálatos hazájukba, eltörlöm a whiskyre vonatkozó azon vámokat és korlátozásokat, amelyek akadályozzák a skót-kentuckyi partnerséget a whisky és a bourbon területén” – írta Donald Trump a Truth Socialön.

Bezuhant az export

A skót whiskey-szövetség februárban arról jelentett, hogy 15 százalékkal esett vissza a legnagyobb piacára, az Egyesült Államokba irányuló export az amerikai elnök által tavaly áprilisban bevezetett 10 százalékos vám miatt. (MTI)

 

Moszkva odaszúrt Kijevnek – így állnak a tűzszünethez

Moszkva odaszúrt Kijevnek – így állnak a tűzszünethez

Irán új korszakot nyit a Hormuzi-szoros felett – Amerika nélkül

Irán új korszakot nyit a Hormuzi-szoros felett – Amerika nélkül

Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Magyar Péter jó híreket kapott az uniós forrásokról

Magyar Péter jó híreket kapott az uniós forrásokról

Ursula von der Leyen nagyon aggódik az iráni helyzet miatt

Ursula von der Leyen nagyon aggódik az iráni helyzet miatt

