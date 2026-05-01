Máris elérték Trumpnál: kivezeti a nyalánkságot a vámok közül

Eltörli a skót whiskyre kivetett vámot az amerikai elnök. Közösségi oldalán eképpen jelentkezett az amerikai vezető:
„Nagy-Britannia királyának és királynéjának tiszteletére, akik éppen most hagyták el a Fehér Házat, és hamarosan visszatérnek csodálatos hazájukba, eltörlöm a whiskyre vonatkozó azon vámokat és korlátozásokat, amelyek akadályozzák a skót-kentuckyi partnerséget a whisky és a bourbon területén” – írta Donald Trump a Truth Socialön.
Bezuhant az export
A skót whiskey-szövetség februárban arról jelentett, hogy 15 százalékkal esett vissza a legnagyobb piacára, az Egyesült Államokba irányuló export az amerikai elnök által tavaly áprilisban bevezetett 10 százalékos vám miatt. (MTI)