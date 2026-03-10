2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Egyesült Államok Háború Irán

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

mfor.hu

Irán másképp látja a közel-keleti helyzetet, mint az Egyesült Államok.

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) válaszolt Donald Trump azon kijelentésére, miszerint az iráni háború „hamarosan véget ér.” Kijelentették: ők fogják meghatározni a háború végét.

A Reuters szerint az IRGC közölte, hogy Teherán nem engedélyezi „egyetlen liter olaj” exportját sem a régióból, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak.

Az olajárak hétfőn 100 dollár fölé ugrottak (a 120 dollárt is megközelítették) a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt. Az útvonal kulcsfontosságú a globális energiapiac számára, mivel a világ olajtermelésének körülbelül egyötöde halad át ezen a keskeny vízi úton. Donald Trump kijelentése után viszont visszakorrigáltak az energiaárak, a tőzsdék is emelkedtek az amerikai zárásban, valamint a Távol-Keleten is kifejezetten jó a hangulat. A forint pedig nagyot erősödött a tegnapi mélyrepülését követően.

Irán külügyminisztere is megszólalt és kijelentette, hogy országa készen áll arra, hogy addig folytassa a rakétatámadásokat, amíg szükséges.

Abbász Aragcsi kizárta, hogy leüljenek tárgyalni az Egyesült Államokkal. Azt mondta, hogy Irán készen áll a rakétatámadások folytatására is.

Donald Trump nyilatkozatát (amit a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való egyeztetése után tett) itt olvashatják:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus „nagyon hamar” véget érhet – az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este.

Ukrán pénzszállítók: meglepte a magyar kormány az ukrán külügyminisztert

Nem erre számított az ukrán politikus.

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Az olaj világpiaci árán keresztül rombolnának az elszánt iráni harcosok.

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Tesznek a bombákra: üzenet az ajatollah fiának megválasztása

Hiába minden amerikai fenyegetés, támadás. Üzenetet küldött Irán az új választottal.

Ali Hámenei utódját is célkeresztbe tette Izrael

Már Ali Hámenei utódját is célkeresztbe vette Izrael

Ali Hámenei utódjáról állítólag már döntés született.

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Robert Fico elárulta, mit csinálna Magyar Péter győzelme esetén

Szlovákia kész blokkolni az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvenni a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségimédia-profilján vasárnap közzétett videóbejegyzésében.

Trump agyondicsérte és elismerte Venezuela új kormányfőjét

Trump agyondicsérte Venezuela új elnökét, aki hét és fél évig volt alelnök Maduro mellett

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Amerikai zászló

Megtámadhattak egy amerikai nagykövetséget Európában

Az oslói amerikai nagykövetségnél éjjel egy óra körül történt hangos robbanás.

Kuvait

Egyre durvul a közel-keleti háború, találat ért egy kuvaiti felhőkarcolót is

Irán ismét az Arab-öböl menti országokat és Izraelt támadta éjjel, miközben Izrael is folytatta az Irán elleni légicsapásokat.

Przemyslaw Czarnek

Döntött a Fidesz szövetségese: vele akarják megnyerni a választást

Kiderült, hogy kit állít majd miniszterelnök-jelöltnek a Fidesz lengyelországi „testvérpártja”.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168