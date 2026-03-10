Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) válaszolt Donald Trump azon kijelentésére, miszerint az iráni háború „hamarosan véget ér.” Kijelentették: ők fogják meghatározni a háború végét.

A Reuters szerint az IRGC közölte, hogy Teherán nem engedélyezi „egyetlen liter olaj” exportját sem a régióból, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak.

Az olajárak hétfőn 100 dollár fölé ugrottak (a 120 dollárt is megközelítették) a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt. Az útvonal kulcsfontosságú a globális energiapiac számára, mivel a világ olajtermelésének körülbelül egyötöde halad át ezen a keskeny vízi úton. Donald Trump kijelentése után viszont visszakorrigáltak az energiaárak, a tőzsdék is emelkedtek az amerikai zárásban, valamint a Távol-Keleten is kifejezetten jó a hangulat. A forint pedig nagyot erősödött a tegnapi mélyrepülését követően.

Irán külügyminisztere is megszólalt és kijelentette, hogy országa készen áll arra, hogy addig folytassa a rakétatámadásokat, amíg szükséges.

Abbász Aragcsi kizárta, hogy leüljenek tárgyalni az Egyesült Államokkal. Azt mondta, hogy Irán készen áll a rakétatámadások folytatására is.

Donald Trump nyilatkozatát (amit a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való egyeztetése után tett) itt olvashatják: