Közel a szabad média vége az EU-ban? Gúzsba kötés határán áll több uniós országban

A médiaszabadság EU-szerte hanyatlóban van, és több országban „veszélyesen közel áll a törésponthoz” – közölte egy vezető, polgári szabadságjogokkal foglalkozó hálózat, kiemelve az újságírók elleni széles körű fenyegetéseket és a közszolgálati műsorszolgáltatók függetlensége elleni támadásokat – ismerteti a The Guardian A berlini székhelyű Civil Liberties Union for Europe (Liberties) a 19 ország 37 jogvédő csoportjával összeállított éves médiaszabadság-jelentésében kijelentette, hogy a korábban azonosított riasztó tendenciák 2023-ban is fennmaradtak – bár az új, EU-szintű jogszabály reményt adhat a javulásra. A Médiszabadság Jelentés 2024 - amely már a harmadik ilyen beszámoló - összefoglalójában megállapítja, hogy

a médiaszabadságot és a pluralizmust „néhány országban szinte teljesen újra kellene éleszteni és az európai médiaszabadságról szóló törvény végrehajtásának milyensége meghatározó lehet a média európai jövője szempontjából.”

Az EU jobban védené az újságírókat is

„A médiaszabadság egyértelműen folyamatosan csökken az EU-ban – sok országban a nemzeti kormányok szándékos károkozásának vagy nemtörődömségének következményeként” – foglalat össze Eva Simon, a Liberties vezető jogvédője e a The Guardiannak. „A médiaszabadság csökkenése együtt jár a jogállamiság hanyatlásával. A kettő között szoros összefüggés van. Ez a tekintélyelvű rendszerek forgatókönyve.” Azonban - szerinte - az új uniós médiatörvényben „van lehetőség” enne megfordítására, ha megfelelően alkalmazzák.

A Liberties szerint Európa médiavilágát tavaly továbbra is

a médiatulajdonok erős koncentrációja,

a tulajdonjogok átláthatóságára vonatkozó nem megfelelő szabályok,

közmédia függetlenségét és finanszírozását fenyegető akciók,

az újságírókkal szembeni fenyegetés, megfélemlítés és erőszak számos esete, és

a szólásszabadság és az információhoz való hozzáférés korlátozása jellemezte.

Ugyanakkor egyes kérdésekben több pozitív fejlemény is volt a tagállamokban és uniós szinten is.

A Liberties azt javasolta, hogy az Európai Bizottság szorosan figyelje az új európai médiaszabadságról szóló törvény tagállami végrehajtását, amely Simon szerint – a kompromisszumok ellenére – jogi alapot teremtett a médiaszabadság javításához. „Sok múlik a nemzeti kormányokon és hatóságokon, de a törvény azt jelenti, hogy az ügyek most egy európai bíróság elé vihetők, amely eldönti, mit jelent valójában a médiafüggetlenség, az újságírók megfigyelése és így tovább” – mondta.

Az újságíróknak kiosztott „pofonoktól” is szabadulnának

Simon szerint a törvényen felül egy új EU-irányelv, amely a közszereplés elleni visszaélésszerű stratégiai perek visszaszorítását célozza is fontos, amiben a végrehajtás kulcsfontosságú lesz. E perek angol rövidítése a Slapp (strategic lawsuits against public participation), amely hasonlít a pofont jelentő slap szóra, ezért így itt „pofon” néven hivatkozunk rá.

A „pofonokat” több EU-tagállamban rendszeresen alkalmazzák újságírók ellen – állította Simon.

A jelentés szerint Horvátországban, Franciaországban, Németországban, Görögországban és Olaszországban 2023-ban fizikai támadásokkal kellett szembenézniük újságíróknak, Magyarországon és Szlovákiában pedig hivatalban lévő politikusok inzultáltak és fenyegettek újságírókat. Továbbá Romániában és Svédországban a rendőrség nem tudta megfelelően kivizsgálni az újságírók elleni támadásokat, vagy az erőforrások vagy az akarat hiánya miatt, míg Franciaországban és Bulgáriában maguk a rendőrök támadtak újságírókra. Horvátországban, Görögországban, Olaszországban, Hollandiában és Svédországban gyakran alkalmaztak „pofonokat” újságírók ellen, míg Németországban, Görögországban, Hollandiában és Lengyelországban kémprogramok, például Pegasus és Predator alkalmazásával figyeltek meg újságírókat.

Az újságírókat számos veszély fenyegeti, de védelmet várhatnak a pofonok ellen

Az Egyesült Királyság Ügyvédi Hatóságának meghatározása szerint a „pofon” a „jogrendszerrel való olyan visszaélés, amit jogi eljárással, vagy annak elindításával való fenyegetéssel érnek el, amelynek célja zaklatás vagy megfélemlítés…, melynek célja a közérdekű ügyek vizsgálatától való elriasztás.”

Az EU elfogadta a „pofon”-ellenes irányelvet, amely az újságírók számára nagyon szükséges védelmet kell, hogy biztosítson a kizárólag elhallgattatásukra vagy megfélemlítésükre irányuló visszaélésszerű, határokon átnyúló perekkel szemben, és remek kiindulási alapot biztosít a nemzeti jogszabályok végrehajtásához – érvel összefoglalójában a Politico.

A digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) 2024 februárja óta teljes mértékben érvényben van az Unióban - teszi hozzá - és a tagállamok kötelesek kijelölni egy koordinátort, aki figyelemmel kíséri a törvény végrehajtását. A DSA biztonságosabb környezetet teremt az online platformok felhasználói számára azáltal, hogy nagyobb átláthatóságot biztosít a tartalom moderálásában, korlátozza a célzott hirdetéseket, és küzd a közösségi médiát átható illegális tartalom, a gyűlöletbeszéd és a digitális erőszak terjedése ellen – és mindezt összeköti az információhoz való hozzáférés és a véleménynyilvánítás szabadságával.

Túltengő koncentráció

Az erős médiatulajdon-koncentráció továbbra is meghatározza a tagországok hazai médiapiacait, és 2023-ban is keveset tettek a médiatulajdonok átláthatóságának növelése érdekében. A médiát szabályozó testületeknek küzdeniük kellet a finanszírozásért és függetlenségükért, és a politikai és pénzügyi nyomás továbbra is korlátozta a médiát, különösen a közszolgálati médiát sok tagállamban.

Magas a médiatulajdon-koncentráció Magyarországon, Horvátországban, Franciaországban, Hollandiában, Lengyelországban, Szlovákiában és Szlovéniában. Az, hogy egy ország médiavállalatainak többsége egy maroknyi magánszemély tulajdonában van, veszélyezteti a média megszólalásainak sokféleségét, és növeli az elfogult tudósítások kockázatát.

A média egyre bizonytalanabb finanszírozási keretekkel néz szembe. A televíziós licencdíjak, amelyek a közszolgálati média fontos bevételi forrásai, a pénzügyi kihívások középpontjában állnak Franciaországban, Írországban és Szlovéniában. Görögországban, Romániában és Magyarországon magasak a médiareklámokra fordított politikai kiadások, és azokat aránytalanul a kormánybarát médiában költik el.

A közszolgálati média Magyarországon kormányzati irányítás alatt áll, Lengyelországban pedig helyzete bizonytalanná vált a közelmúltban lezajlott kormányváltás miatt. Horvátországban és Olaszországban egyre nagyobb aggodalomra ad okot a közmédiára gyakorolt kormányzati befolyás.

Míg sok országban működnek független médiaszabályozó testületek, ez nem így van Magyarországon, ahol állami irányítás alatt áll, és több más tagállamban, ahol a jelenlegi gyakorlat túlzottan nagy befolyást ad a kormánynak annak szerkezetére, pénzügyi támogatására vagy funkciójára.

A médiába vetett közbizalom szintje továbbra is alacsony, és 2023-ban történelmi mélypontot ért el Csehországban. Észtországban, Németországban, Szlovákiában és Magyarországon is csökkent az elmúlt év során a médiába vetett bizalom szintje, Franciaországban és Görögországban pedig alacsony maradt.

Németországban, Litvániában, Hollandiában és Magyarországon a kormánnyal szemben kritikus újságírókat kizárták a sajtótájékoztatókról vagy más hivatalos eseményekről, vagy megtagadták tőlük a dokumentumokat, amelyekhez hozzá kellett volna férniük. Szlovákiában a miniszterelnök, Robert Fico „minden kommunikációt megszakított” négy olyan médiával, akiket „nyíltan ellenséges hozzáállással” vádolt. Kormánya ebben a hónapban jóváhagyta az RTVS közszolgálati műsorszolgáltató átalakításáról szóló vitatott törvényjavaslatot.