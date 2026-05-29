Medvegyev a romániai dróntámadásról: az EU fogja be a száját!

Ki kell deríteni, kié volt a drón, amely egy lakóházba csapódott a romániai Galacon – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke pénteken a Max messengeren.

„Természetesen ki kell deríteni, kié volt. De mindenesetre az EU összes országának be kellene fognia a száját ebben a kérdésben. Az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak, és ezt már senki sem vitatja. Igen, a banderisták kezével háborúznak, de mit érdekel ez minket?” – fogalmazott a volt elnök és kormányfő.

Mint arról beszámoltunk, péntek hajnalban robbanótöltettel felszerelt drón zuhant egy panelház tetejére a romániai Galatiban, két ember könnyebb sérülését okozva.

Medvegyev kifogásolta, hogy európai drónok és egyéb fegyverek minden nap részt vesznek az Oroszország elleni támadásokban, amelyekhez hírszerzési adatokat is szolgáltatnak. Ennek következtében lakóházak sérülnek meg, amelyekben békés orosz polgárok vesznek oda.

A politikus sértő és lekezelő jelzőkben gazdag posztjában a történtekért, akárcsak az Ukrajnától elcsatolt területen lévő sztarobelszki kollégium ellen végrehajtott, 21 tizenéves halálos áldozatot követelő dróntámadásért, mások mellett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit kormányfő felelősségét is felvetette.

„Ezért hadd készüljenek fel: ez a továbbiakban is meg fog történni. Háború van! És az EU-tagállamok polgárai, akárcsak a háborúzó országok lakossága, nem fognak tudni nyugodtan aludni. Különösen azokon a helyeken, ahová a banderista alakulatok szükségleteit szolgáló drónok gyártását telepítették. Szóval fogjátok be a kenyérlesőtöket! Ez még csak a kezdet!” – írta Medvegyev, hozzáfűzve, hogy az uniós országok vezetői pontosan tudják, hogyan lehet véget vetni a háborúnak.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő válaszlépéseket helyezett kilátásba Moszkva részéről azt követően, hogy Nicusor Dan román elnök a galaci drónincidens nyomán bejelentette: nemkívánatos személynek nyilvánította a konstancai orosz főkonzult, magát a képviseltet pedig bezáratja.

Von der Leyen: nincs összekötve az uniós pénzek felszabadítása Ukrajna csatlakozásával

Lesz-e eszkaláció a Romániát ért orosz dróntámadásból? Ezt mondja a szakértő

Bendarzsevszkij Anton szerint csak idő kérdése volt a Galatiba történt incidens.  

Hatalmas hírt jelentett be Magyar Péter

Benyújtja a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez.  

Percek múlva tárgyal Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével

Ma délután egy órakor kezd tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Brüsszelben. A tét óriási, több ezer milliárd forint uniós pénz sorsáról van szó.

Van, amiben nem változtatott a magyar kormány

Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyver Ukrajnának, megjegyezve, hogy hamarabb eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat.

Románia válságtanácskozást tart a sérülteket is okozó orosz dróncsapás miatt.

Magyar Péter és Orbán Anita is elítélte a Romániát ért dróncsapást

Mind a magyar miniszterelnök, mind a külügyminiszter elítélte azt a dróntámadást, amely a romániai Galati városát érte. Orosz drón csapódott be egy panelház legfelső emeletébe, könnyebb sérüléseket okozva két embernek. 

Szándék van, de béke nincs Iránnal kapcsolatban

Szándéknyilatkozat született Iránról. Az Axios tegnap délután arról írt, hogy amerikai kormányzati források szerint a tárgyalódelegációk megállapodásra jutottak egy 60 napos szándéknyilatkozatról, amelynek célja a tűzszünet meghosszabbítása, illetve az iráni nukleáris programról szóló tárgyalások megkezdése, azonban Donald Trump még nem adta meg a végleges jóváhagyást.

Itt a döntés: nem lépünk ki a Nemzetközi Bíróságból

A tegnap este megjelent Magyar Közlönyből kiderül, hogy Magyarország marad a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja. A Tisza-kormány visszavonta az Orbán-kormány korábban, még a kilépésről szóló döntését. A korábbi kabinet Benjamin Netanjahu legutóbbi látogatásakor döntött a kilépés mellett, azzal indokolva akkor a döntést, hogy a bíróság politikai bunkósbottá vált. 

Amerikai légibázisra támadott Irán

Egyre halványabbnak tűnik a tűzszünet Iránban: az elmúlt napokban többször is egymás létesítményeit támadta a Forradalmi Gárda és az amerikai hadsereg.

