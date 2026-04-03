Medvegyev szerint a Donald Trump elnök vezette Egyesült Államok nem fog kilépni a NATO-ból, mert erre nincs oka, és a kongresszus sem engedné. Úgy vélekedett, hogy Trump retorikája puszta provokáció, ugyanakkor lehetségesnek tartotta olyan jelképes washingtoni lépések megtételét, mint az amerikai kontingens létszámának csökkentése vagy bizonyos fegyverek szállításának megtagadása a partnerekkel szemben.

A volt orosz elnök és kormányfő ennél lényegesebbnek tartja, hogy a NATO-n belüli óriási ellentéteket az Irán elleni hadjárat tovább súlyosbította, és az európai politikai döntéshozók, különösen a brüsszeliek, komolyan elgondolkodtak azon, hogy „egy teljes értékű katonai komponenst” hozzanak létre EU-n belül. „Ez pedig megváltoztatná a világ képét” – fogalmazott. A politikus kifejtette, hogy az orosz retorika mindeddig „visszafogott és nyugodt” volt minden olyan szomszédos országgal szemben, amely elhatározta, hogy csatlakozik az Európai Unióhoz, „még a banderista Ukrajnával szemben is”.

„De most mindennek meg kell változnia – az EU már nem gazdasági unió. Meglehetősen gyorsan teljes értékű és Oroszországgal szemben rendkívül ellenséges katonai szövetséggé válhat, amely bizonyos szempontból rosszabb volna, mint a NATO. Ezek az őrjöngő európai paraziták undorító csőcselék lesz. És az lesz a feladatuk, hogy politikai tőkét és természetesen pénzt halmozzanak fel a ruszofób hisztéria felfújásával” – fogalmazott. „Ideje felhagyni azzal, hogy toleránsak vagyunk szomszédainknak egy katonai-gazdasági Európai Unióba való belépésével szemben. Beleértve a 404-es országot is” – tette hozzá.

A „404-es ország” kifejezéssel Medvegyev Ukrajnára utalt. A 404-es szám mint üzenet az interneten nem létező oldalt jelent. Medvegyev megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin elnök nemrégiben finoman megfogalmazva már meg is tette ezt, amikor örmény hivatali partnerének, Nikol Pasinjánnak megmondta, hogy összeegyeztethetetlen a tagság egyszerre az Eurázsiai Gazdasági Unióban és az Európai Unióban.

(MTI)