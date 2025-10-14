Még bizonytalan, hogy Magyarország megkapja-e a már felszabadított uniós forrásokat

Az Európai Parlament ugyanis azt szeretné elérni, hogy a bíróság mondja ki: 2023 decemberében az Európai Bizottság alaptalanul szabadított fel Magyarország számára 10,2 milliárd eurót. Ha a bíróság elfogadja a parlament érvelését, akkor a már felvett pénzt vissza kell fizetni – írja a HVG.

Az Európai Unió különböző jogsértések, korrupcióval kapcsolatos aggályok alapján 2022-ben – a mezőgazdasági támogatásokat leszámítva – az összes Magyarországnak járó forrást befagyasztotta. Ez mintegy 21 milliárd eurót jelentett akkor, amelyhez később hozzájött a helyreállítási alapok 10,4 milliárd eurós kerete. A források egy része azóta felszabadult, az első – és legnagyobb – összeget, 10,2 milliárd eurót, 2023 decemberében tette elérhetővé az Európai Bizottság, arra hivatkozással, hogy a magyar kormány megtette a szükséges intézkedéseket az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása érdekében.

Az Európai Parlament azonban nem értett egyet ezzel és pert indított az Európai Bizottság ellen.

Az Európai Parlamentaktív szerepet vállalt

Fotó: Klasszis Média/Csabai Károly

A Parlament érvelése szerint az Európai Bizottság akkor, amikor felszabadította a forrásokat, már tudomással bírt olyan tényekről, amelyek éppen az igazságszolgáltatás függetlenségét ásták alá Magyarországon. Illetve a Bizottság nagyvonalú volt akkor, amikor a magyar teljesítést megítélte, például az ügyelosztásokra, vagy a Kúria függetlenségére vonatkozó kérdéseknél.

„Nem elegendő egy kötelezettségvállalás, ígéret, hogy majd valamikor rendbe fog jönni, hatályban kell lenniük és alkalmazni kell a jogszabályokat, mielőtt a hatékonyságát meg tudnánk állapítani” – kérte számon az EP jogásza a Bizottságot.

Az is elhangzott, hogy az Európai Bizottságnak a jóváhagyás megadásakor tudatában kellett lennie annak, hogy a Szuverenitásvédelmi törvény létezik vagy legalábbis szövegezték, s ennek hatása van a bírói függetlenségre nézve is.

Az eljárás következő szakaszában jön majd a főtanácsnoki vélemény, ami 2026. február 22-re várható. Ezt néhány hónappal később követheti az ítélet, amely az esetek túlnyomó többségében megegyezik a főtanácsnok indítványával.