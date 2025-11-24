3p

Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Orosz-ukrán konfliktus

Még egy kis idő, és összejön az orosz-ukrán béke?

mfor.hu

Marco Rubio szerint igen.

Sikerült jelentős előrelépést elérni az ukrajnai háború rendezését szolgáló amerikai béketerv nyitott kérdéseivel kapcsolatban – ismertette Marco Rubio amerikai külügyminiszter Genfben vasárnap, az ukrán delegációval folytatott megbeszéléseket követően.

A külügyminiszter azonban hangsúlyozta, hogy nem áll készen „győzelmet” vagy a konfliktus befejezését kihirdetni, mert – mint fogalmazott – „még van tennivaló”. „De ma sokkal messzebb jutottunk, mint ahol reggel kezdtük, és mint egy héttel ezelőtt” – húzta alá.

Megfogalmazása szerint ez egy „élő, lélegző” dokumentum, minden nappal változik.

„Vannak kérdések, amelyek például a (zárolt orosz) vagyont, vagy az EU, illetve NATO szerepét illeti. Éppen most találkoztunk az európai országok nemzetbiztonsági tanácsadóival. Meg kell vitatnunk velük ezeket a kérdéseket, mert ezek őket érintik”

- mondta.

„Azt mondhatom, hogy a nyitott kérdések nem leküzdhetetlenek. Csak több időre van szükségünk. Tényleg azt hiszem, hogy sikerülni fog”

- emelte ki az amerikai diplomácia vezetője.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az orosz félnek még meg kell fogalmaznia saját álláspontját az Egyesült Államok és Ukrajna közötti, a konfliktus rendezésére irányuló megállapodásokkal kapcsolatban.

„Ugye, nyilvánvaló, hogy az oroszoknak is van beleszólási joguk” – hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter. Mint mondta, jelenleg Washington az ukrán féllel dolgoz ki megállapodásokat, amelyeket aztán átadnak Oroszországnak. „Nekik is hozzá kell járulniuk ehhez” – mutatott rá Rubio.

Újságírói kérdésre felelve elmondta, az Egyesült Államok a lehető leggyorsabban szeretné a békés rendezést elérni Ukrajnában. „Nagyon derűlátóak vagyunk abban, hogy ezt ésszerű időn belül, nagyon hamarosan meg tudjuk valósítani. (...) De szükségünk van még egy kis időre” – tette hozzá.

Újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy nem ismert előtte az amerikai béketervhez kapcsolódó európai ellenjavaslat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelzések, hogy Donald Trump amerikai elnök csapata

„meghallotta őket”.

„Ma folytatódnak a tárgyalások Svájcban. A munkacsapatok gyakorlatilag éjszakába nyúlóan fognak dolgozni, és lesznek majd további értesülések is” – mondta Zelenszkij. „Fontos, hogy tárgyalások folynak az amerikai fél képviselőivel, és vannak jelek arra, hogy Trump elnök csapata meghallgat minket” – fűzte hozzá.

(MTI)

