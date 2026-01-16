2p

Külpolitika Szijjártó Péter Venezuela

Még egy magyart hoznak haza egy venezuelai börtönből

mfor.hu

Szijjártó Péter holland és amerikai segítséget kapott.

Újabb magyar állampolgárt engedtek ki a börtönből Venezuelában, akinek kiszabadításán a kormány szorosan együtt dolgozott a caracasi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a venezuelai hatóságok, a magyar tiszteletbeli konzul jelenlétében, újabb magyar állampolgárt helyeztek szabadlábra, egy nőt, akit korábban egy kutatóhajó nemzetközi legénységének tagjaként tartóztattak le.

„Kiszabadítása érdekében szorosan együtt dolgoztunk a helyi holland konzulátussal, és a caracasi akciójuk óta az amerikaiakkal is. Ezek az erőfeszítések most beértek (…) A magyar hölgy már szabadlábon van, biztonságban van, a caracasi tiszteletbeli konzulunk is vele van, a hazatérését már szervezzük”

- közölte. Szijjártó Péter megjegyezte, hogy így a három fogva tartott magyar állampolgár közül kettő már kiszabadult, viszont egy még börtönben van, de az ő hazajuttatásáért is megteszik a szükséges erőfeszítéseket.

„Köszönettel tartozunk a holland kollégáknak ott helyben, akikkel tiszteletbeli konzulunk folyamatosan együtt dolgozott a szabadítás érdekében, és köszönjük az amerikaiaknak is, akikkel caracasi akciójuk óta folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Venezuelában bebörtönzött magyar állampolgárok kiszabadítása érdekében” – húzta alá.

(MTI)

