Külpolitika Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus Szankció

Még ki sem hűlt az előző, máris újabb szankciós csomagon dogozik az EU

Folytatódik az Oroszországra helyezett gazdasági nyomás.

Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik – jelentette be Kaja Kallas, a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az uniós vezetők ciprusi informális tanácskozása előtt. A bejelentés mindössze egy nappal azután jött, hogy az EU jóváhagyta a 20. szankciós csomagot.

"Keményen dolgozunk azon, hogy haladjunk tovább a szankciók 21. csomagjával is – mondta Kallas. Hozzátette: ezzel azt a világos üzenetet akarják küldeni Oroszországnak, hogy hiába vár arra, hogy az unió feladja. Továbbá azt is egyértelműen jelzik Moszkvának, hogy Ukrajna fontosabb az EU-nak, mint neki, és továbbra is támogatni fogják.

A 21. csomagról még keveset tudni, de a 20. szanciós csomag a korábbi intézkedésekhez hasonlóan a kereskedelmi korlátozások, az energiapiaci intézkedések és a célzott, egyéni megszorítások, például a vagyonbefagyasztás és utazási tilalom kiterjesztésére összpontosít.

Ha kell, az amerikaiak a tűzszünet alatt is lőnek

Donald Trump elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát telepítene a Hormuzi-szorosban.

Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Az amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt mondta, hogy az országban tapasztalható internetkimaradásokat biztonsági okokból vezetik be. Csak nagyon enyhe önkritikát gyakorolt ezzel kapcsolatban.

Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciócsomagot Oroszország ellen

Az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot. Ezt a testület soros ciprusi elnöksége közölte az X-en. 

Alig indult újra a szállítás, sajtóhírek szerint Ukrajna máris drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket

Röviddel azután, hogy Kijev helyreállította az orosz olajtól függő Szlovákia és Magyarország felé irányuló szállításokat a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül, ukrán drónok csütörtökön megtámadták a Druzsba kőolajszállítási hálózat egyik kulcsfontosságú, Oroszország területén található csomópontját, és tüzet okoztak – számolt be róla a Kyiv Post.

Megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába

Csaknem három hónap után indult újra a Barátság.

Azonnali hatállyal menesztették az amerikai haditengerészeti minisztert

Belső viszályok dúltak a Pentagon vezető tisztségviselőivel.

Szijjártó Péter: „Milyen jó, hogy nem most van a választás, még nagyobbat nyertek volna”.

Interjút adott a távozó miniszter.

Recseg-ropog a tűzszünet, újabb hajóra lőttek rá a Hormuzi-szorosban

Sebesültek nincsenek.

