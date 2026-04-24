Még ki sem hűlt az előző, máris újabb szankciós csomagon dogozik az EU

Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik – jelentette be Kaja Kallas, a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az uniós vezetők ciprusi informális tanácskozása előtt. A bejelentés mindössze egy nappal azután jött, hogy az EU jóváhagyta a 20. szankciós csomagot.

"Keményen dolgozunk azon, hogy haladjunk tovább a szankciók 21. csomagjával is – mondta Kallas. Hozzátette: ezzel azt a világos üzenetet akarják küldeni Oroszországnak, hogy hiába vár arra, hogy az unió feladja. Továbbá azt is egyértelműen jelzik Moszkvának, hogy Ukrajna fontosabb az EU-nak, mint neki, és továbbra is támogatni fogják.

A 21. csomagról még keveset tudni, de a 20. szanciós csomag a korábbi intézkedésekhez hasonlóan a kereskedelmi korlátozások, az energiapiaci intézkedések és a célzott, egyéni megszorítások, például a vagyonbefagyasztás és utazási tilalom kiterjesztésére összpontosít.