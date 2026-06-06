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Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Még közelebb került a háború valósága az orosz lakossághoz

mfor.hu

Ukrajna széleskörű dróntámadást indított szombat reggel Szentpétervár ellen.

A helyi hatóságok arra szólították fel az embereket, hogy ne hagyják el az otthonaikat – írta az AP hírügynökség. A regionális hatóságok közlése szerint az orosz légvédelem 141 ukrán drónt lőtt le a város környékén.

Szentpéterváron szerdán nyitották meg a külföldi befektetések bevonzását célzó Szentpétervári Gazdasági Fórumot, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is beszédet mondott.

Az orosz védelmi minisztérium közben arról számolt be, hogy országszerte 376 ukrán drónt semmisítettek meg. A Moszkvától 177 kilométerre lévő Tver hatóságai azt közölték, hogy a lehulló törmelékek egy gépjárműre zuhantak, amelynek sofőrje életét vesztette – írta az MTI.

Szentpétervár vezetője, Alekszandr Beglov azt tanácsolta a város lakosainak, hogy ne menjenek ki a lakásaikból, és arra figyelmeztetett, hogy akadozhat a mobiltelefon-szolgáltatás. Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója közölte, hogy a város felett 72 ukrán drónt semmisítettek meg. A Szentpétervár melletti Pulkovo nemzetközi repülőtéren a reggeli órákban egy rövid időre leállították a forgalmat.

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök, és az ukrán fegyveres erők különleges erők parancsnoksága (SSO) szombaton bejelentette, hogy egy több mint ezer kilométeres sikeres dróntámadást hajtottak végre az orosz haditengerészet egy fontos bázisa ellen a Szentpétervár közelében található Kronstadtnál. Közlésük szerint a dróntámadások több tüzet is okoztak a bázison, köztük egy lőszerraktárban.

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Lebombázott ukrán ház.

Persze, hogy újra lőttek az oroszok

Tárgyalás helyett drón- és rakétazápor.

Putyin, Zelenszkij, Trump.

Tényleg van esély egy orosz-ukrán tárgyalásra?

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