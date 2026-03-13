Még nagyobb vérfürdő jöhet Iránban

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda az iráni állami televízióban adott le egy közleményt pénteken – írja a The Guardian.
Ebben arra figyelmeztették a lakosságot, hogy bármilyen újabb rendszerellenes megmozdulásokra
„még erőteljesebben fognak lecsapni”,
mint a januári tömegtüntetések idején.
Konzervatív becslések szerint a januári tüntetések elleni erőszakos fellépéseknek legalább 7 ezer halálos áldozata volt, de a valóság több tízezer halott is lehet. Az iráni vezetés Izrael és az Egyesült Államok érdekében tevékenykedő „terroristának” bélyegezte az akkor a gazdasági nehézségek és az elnyomás miatt az utcára vonuló tiltakozókat.