Még nagyobb vérfürdő jöhet Iránban

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda az iráni állami televízióban adott le egy közleményt pénteken – írja a The Guardian.

Ebben arra figyelmeztették a lakosságot, hogy bármilyen újabb rendszerellenes megmozdulásokra

„még erőteljesebben fognak lecsapni”,

mint a januári tömegtüntetések idején.

Konzervatív becslések szerint a januári tüntetések elleni erőszakos fellépéseknek legalább 7 ezer halálos áldozata volt, de a valóság több tízezer halott is lehet. Az iráni vezetés Izrael és az Egyesült Államok érdekében tevékenykedő „terroristának” bélyegezte az akkor a gazdasági nehézségek és az elnyomás miatt az utcára vonuló tiltakozókat.