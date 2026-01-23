4p

Külpolitika Csehország Spanyolország Donald Trump

Még nem adott választ Trumpnak Orbán Viktor egyik szövetségese

mfor.hu

Csehország egyelőre nem válaszolt a meghívásra a Béketanácsba, Spanyolország viszont egyből elutasította azt.      

Csehország is meghívót kapott az Egyesült Államoktól, hogy legyen tagja a Donald Trump elnök alapította Béketanácsnak – erősítette meg Karla Mrácková, a cseh kormány szóvivője pénteken a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva, amit az MTI prágai tudósítója idézett.

A kormány válaszát a meghívóra a cseh külügyminisztérium fogja kidolgozni – tette hozzá a szóvivő. (A Babis-kormány jó viszonyt ápol a magyar kormánnyal, amely viszont azonnal elfogadta a meghívást a Béketanácsba – a szerk.)  

Csehországnak a béketanácsi tagsággal kapcsolatban azután kellene állást foglalnia, hogy megtudja, milyen feltételekkel jár csatlakozása, és milyenek lesznek a Béketanács jogkörei – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő.

Egyelőre szinte semmit sem tudunk – jegyezte meg az elnök szintén a hírügynökségnek nyilatkozva.

Petr Pavel emlékeztetett: a korábbi közlések szerint a tartós béketanácsi tagsághoz minden érintett országnak egymilliárd dollárt kellene befizetnie a szervezetnek, amelynek élére Donald Trump önmagát jelölte vétójoggal felruházva.

„Biztosan érdekes lesz, amennyiben ezt a meghívót elemezni fogjuk, hogy ez a tanács milyen célt szolgálna, milyen feltételek mellett, milyen jogkörökkel, milyen felhatalmazásokkal, s csak azután érdemes nyilatkozni” - fejtette ki véleményét Petr Pavel.

Felhívta a figyelmet arra, hogy eredetileg ennek a Béketanácsnak a gázai helyzettel kellett volna foglalkoznia, „míg azonban most úgy tűnik, hogy Donald Trump inkább ezzel szeretné helyettesíteni az ENSZ-t vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsát, vagy ez egy bypass (kerülőút) lehetne azok számára”.

Petr Macinka cseh külügyminiszter hétfőn Prágában (tehát még azelőtt, hogy Csehország megkapta volna a meghívót) a Béketanácsba, azt mondta: mivel még nem kaptak meghívót a testületbe, a kormánynak nincs is hivatalos álláspontja a témával kapcsolatban.

„ Másik dolog, hogy a tagsággal együtt járó egymilliárd dolláros összeg befizetése meghaladja Csehország lehetőségeit, számunkra ez elképzelhetetlen, s erre a célra a cseh adófizetőknek ennyi pénzük nincsen” - mutatott rá Macinka.

Spanyolország ugyanakkor már döntött: nem csatlakozik az amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácshoz – közölte Pedro Sánchez miniszterelnök Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján pénteken az MTI madridi tudósítójának jelentése szerint.

„Köszönjük a meghívást, de elutasítjuk az amerikai kormányzat által javasolt tanácsban való részvételt” - fogalmazott a kormányfő, hangsúlyozva, hogy a döntést a nemzetközi jog iránti elkötelezettséggel összhangban hozták meg.

Pedro Sánchez szerint a davosi fórumon bemutatott béketanácsi javaslat, amelyet eredetileg az amerikai elnök gázai béketervének felügyeletére terveztek, de azóta más globális konfliktusokra is ki kívánnak terjeszteni, nemcsak hogy kívül esik az ENSZ keretein, hanem még a Palesztin Nemzeti Hatóságot is kizárja.

A palesztinoknak maguknak kell dönteniük jövőjükről, Izraellel párbeszéd útján kell megoldaniuk a békés egymás mellett élést, a kétállami megoldás a béke garanciája a két ország között, hangsúlyozta Sánchez, hozzátéve, hogy Spanyolország továbbra is elkötelezett a békefolyamat, a térség stabilitása, biztonsága és újjáépítése mellett.

A spanyol kormány számos alkalommal bírálta az izraeli kormányt a gázai háború rengetegeg palesztin civil áldozata miatt, és – Írország mellett – a Netanjahu-kormány egyik legfőbb kritikusának számít az EU-n belül.         

