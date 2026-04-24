Külpolitika Hadügy, védelem, honvédelem Szerbia

Még nem döntött a parlament, de már lehet tudni, mikor indulhat a kötelező sorkatonaság Szerbiában

Visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, legalábbis hamarosan a parlament elé kerül az új szabályozás. Ha az országgyűlés elfogadja, jövő márciusban már be kell vonulni.

Szeptemberben megkezdik a behívók postázását a kötelező sorkatonai szolgálatra Szerbiában, az első újoncok jövő márciusban vonulhatnak be – számolt be a szerb védelmi miniszter közléséről az MTI.

Bratislav Gasic elmondta: a hadsereg készen áll a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítására, de az első újoncok fogadásáról szóló végleges döntést a globális biztonsági helyzet függvényében hozzák meg. A parlament egyelőre még nem fogadta el a szükséges törvényi szabályozást. A tervek szerint a férfiak számára 75 nap lesz a kötelező sorkatonai szolgálat, míg a nők önként jelentkezhetnek kiképzésre.

Egyre több ország vezeti vissza a rendszeres sorkatonai szolgálatot, mert a professzionális állomány önmagában nem elegendő a hadseregek feltöltésére.

A 2010-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását két éve kezdeményezte a szerb hadsereg vezérkara, mert úgy ítélte meg, hogy a védelmi erő növelése érdekében az aktív és a tartalékos állomány utánpótlására és fiatalítására van szükség, ami így oldható meg a leghatékonyabban.

Nem hiányolják Orbán Viktort az uniós csúcsról, a lengyel kormányfő be is szólt neki

Nem hiányolják Orbán Viktort az uniós csúcsról, a lengyel kormányfő be is szólt neki

Évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök Nicosiában, az Európai Tanács ülésén pénteken.

Ha kell, az amerikaiak a tűzszünet alatt is lőnek

Ha kell, az amerikaiak a tűzszünet alatt is lőnek

Donald Trump elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát telepítene a Hormuzi-szorosban.

Még ki sem hűlt az előző, máris újabb szankciós csomagon dogozik az EU

Még ki sem hűlt az előző, máris újabb szankciós csomagon dogozik az EU

Folytatódik az Oroszországra helyezett gazdasági nyomás.

Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Az amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt mondta, hogy az országban tapasztalható internetkimaradásokat biztonsági okokból vezetik be. Csak nagyon enyhe önkritikát gyakorolt ezzel kapcsolatban.

Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciócsomagot Oroszország ellen

Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciós csomagot Oroszország ellen

Az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot. Ezt a testület soros ciprusi elnöksége közölte az X-en. 

Alig indult újra a szállítás, sajtóhírek szerint Ukrajna máris drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket

Alig indult újra a szállítás, sajtóhírek szerint Ukrajna máris drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket

Röviddel azután, hogy Kijev helyreállította az orosz olajtól függő Szlovákia és Magyarország felé irányuló szállításokat a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül, ukrán drónok csütörtökön megtámadták a Druzsba kőolajszállítási hálózat egyik kulcsfontosságú, Oroszország területén található csomópontját, és tüzet okoztak – számolt be róla a Kyiv Post.

Megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába

Megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába

Csaknem három hónap után indult újra a Barátság.

Azonnali hatállyal menesztették az amerikai haditengerészeti minisztert

Azonnali hatállyal menesztették az amerikai haditengerészeti minisztert

Belső viszályok dúltak a Pentagon vezető tisztségviselőivel.

Szijjártó Péter: „Milyen jó, hogy nem most van a választás, még nagyobbat nyertek volna”.

Szijjártó Péter: „Milyen jó, hogy nem most van a választás, még nagyobbat nyertek volna”

Interjút adott a távozó miniszter.

