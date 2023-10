Még nem kell magyarokat evakuálni Izraelből

A magyar hatóságok nem tudnak magyar áldozatról, sérültről Izraelben, ugyanakkor arra kérnek mindenkit, hogy egyelőre ne utazzon a közel-keleti országba - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap az Izraelt ért támadásokkal kapcsolatban. A kiújult összecsapásokról a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán sok részletet olvashat.

Jeruzsálemben is teljes a készültég. Fotó: Pexels/Haley Black Szijjártó Péter elmondta: 400, Izraelben tartózkodó magyarral tartják a kapcsolatot. Folyamatosan tájékoztatják őket a biztonsági helyzetről és a repülőtér működéséről. A Ben Gurion repülőtér nyitva van, ám a légitársaságok jelentős része törölte járatait, a Wizz Air több utasa is ott "ragadt" Izraelben. A külügyminisztérium és a konzuli szolgálat munkatársai mindent elkövetnek az Izraelben tartózkodó magyarok hazaszállításáért, biztonságáért.

Arra kérte az Izraelben lévő magyarokat, hogy lépjenek kapcsolatba a külügyminisztériummal, regisztráljanak konzuli védelemért, mert így könnyebben tudnak segíteni a magyar hatóságok.

"A kollégák éjt-nappallá téve dolgoznak, a tel-aviv-i magyar nagykövetség munkatársainak többször óvóhelyre kellett vonulniuk. Budapesten is a vészhelyzeti központban megemelt konzuli létszámmal dolgoznak, hogy a hozzájuk forduló magyar állampolgároknak a lehető legtöbb segítséget nyújthassák."

Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy egy 90 tagú turistacsoport tartózkodik a Ben Gurion repülőtéren, őket ellátták élelemmel, vízzel, szállást is felajánlottak nekik a Wizz Airrel együttműködve, de ezt nem kívánták igénybe venni. Továbbá egy másik, 30 tagú turistacsoporttal is kapcsolatban állnak, a körülményekhez képest jelenleg biztonságban vannak, csakúgy mint az a Gázai övezetben tartózkodó 12 magyar, akivel szintén kapcsolatban állnak a magyar hatóságok.

Dolgoznak azon, hogy minél előbb biztonságosan hazakerüljenek az Izraelben tartózkodó magyarok - mondta a külügyminiszter, és nyomatékosan kérte: jelenleg csak az utazzon Izraelbe, akinek valóban halaszthatatlan teendője van ott. (MTI)