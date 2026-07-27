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Külpolitika Egyesült Államok Lengyelország

Még nem lélegezhet fel a Magyarországról Amerikába távozott lengyel exminiszter

mfor.hu

Lengyelország hivatalosan is kiadatását kérte.

Lengyelország hétfőn hivatalosan is kérte az Egyesült Államoktól Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter kiadatását. Az ügyészség közlése szerint a korábbi politikust 26 vádpontban akarják felelősségre vonni, amelyek többsége a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére létrehozott alap állítólagos politikai célú felhasználásával kapcsolatos – írja a Reuters.

Ziobro a 2015 és 2023 között kormányzó konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) egyik meghatározó politikusa volt, és ő irányította azokat az igazságügyi reformokat, amelyekről az Európai Unió azt állította, hogy aláásták a jogállamiságot Lengyelországban. A volt miniszter tagadja az ellene felhozott vádakat. Állítása szerint a Donald Tusk vezette kormánykoalíció politikai indíttatású eljárást folytat ellene.

A lengyel ügyészség közleménye szerint hétfőn diplomáciai csatornákon keresztül továbbították az Egyesült Államok illetékes hatóságainak az előzetes letartóztatásra és a kiadatásra vonatkozó kérelmet.

A kormányváltás után hagyta el Magyarországot

Ziobro és egykori helyettese, Marcin Romanowski még az előző magyar kormánytól kapott menedékjogot. Ziobro azonban május 9-én, azon a napon, amikor Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt, és korábbi ígéretének megfelelően kezdeményezte volna a menekültstátuszuk visszavonását, az Egyesült Államokba menekült.

A Reuters korábban arról számolt be, hogy Christopher Landau, az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese utasította a külügyminisztérium vezető tisztviselőit, hogy segítsék elő Ziobro amerikai vízumának kiadását és hagyják jóvá azt.

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