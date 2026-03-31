Megbénult a szentpétervári Pulkovo repülőtér az ukrán dróntámadás miatt

A szentpétervári Pulkovo repülőtéren több mint hatvan járat fogadását és indítását halasztották el.

Harmincnyolc ukrán drónt lőttek keddre virradóra a leningrádi régió felett, az uszty-lugai kikötőben károk keletkeztek, három ember, köztük két gyermek, megsebesült – közölte Alekszandr Drozgyenko kormányzó a Max-csatornáján. A kormányzó szerint Molodcovo településen drónszilánkok megrongáltak három lakóházat, két iskolai tantermet és egy szociális ellátó központot.

A szentpétervári Pulkovo repülőtéren több mint hatvan járat fogadását és indítását halasztották el, ami más régiókban is befolyásolta a légiforgalmat. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán a légvédelem 92 ukrán drónt semmisített meg 12 régió légterében.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete kedden közölte, hogy a múlt héten Oroszországban húsz civil vesztette életét ukrán támadások következtében, 137 pedig megsebesült. A sérülések mintegy 80 százalékát pilóta nélküli repülőszerkezetek okozták.

(MTI)

ENSZ-békefenntartókat öltek meg Libanonban – háborús hírek

Trump aggódhat, egyre drágább a benzin az USA-ban

HVG: titkosított anyagok is előkerülhettek az uniós csúcsokon, amelyekről Szijjártó Péter beszámolt Lavrovnak?

Jelzésértékű üzenetet küldött Európa Iránnak

Iráni helyzet: Trump a szembenálló fél felrobbantásáról beszélt

Napi szinten fenyegeti meg a „bukott államot” Donald Trump

Kész az újabb vérfürdőre Irán, mint a sebzett vad

Sistergős üzenetet zengett a pápa, Trump lehet a címzettje

Nagyszabású katonai akciót csapott agyon Zelenszkij

Pánik az Európai Bizottságban

