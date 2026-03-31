Megbénult a szentpétervári Pulkovo repülőtér az ukrán dróntámadás miatt

Harmincnyolc ukrán drónt lőttek keddre virradóra a leningrádi régió felett, az uszty-lugai kikötőben károk keletkeztek, három ember, köztük két gyermek, megsebesült – közölte Alekszandr Drozgyenko kormányzó a Max-csatornáján. A kormányzó szerint Molodcovo településen drónszilánkok megrongáltak három lakóházat, két iskolai tantermet és egy szociális ellátó központot.

A szentpétervári Pulkovo repülőtéren több mint hatvan járat fogadását és indítását halasztották el, ami más régiókban is befolyásolta a légiforgalmat. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán a légvédelem 92 ukrán drónt semmisített meg 12 régió légterében.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete kedden közölte, hogy a múlt héten Oroszországban húsz civil vesztette életét ukrán támadások következtében, 137 pedig megsebesült. A sérülések mintegy 80 százalékát pilóta nélküli repülőszerkezetek okozták.

