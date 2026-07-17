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Megbüntethetik Argentínát a vb-elődöntőn történtek miatt

mfor.hu

Már nem először csinálnak ilyet.

Fegyelmi eljárás vár az Argentin Labdarúgó Szövetségre, amiért a válogatott játékosai az angolok ellen szerdán megnyert világbajnoki elődöntő után a Falkland (Malvin)-szigetekre utaló molinót tartottak a magasba.

A nemzetközi szövetség (FIFA) közölte, hogy fegyelmi bizottsága elemzi jelentéseket, és ezt követően születik döntés arról, milyen lépésekre kerül sor az ügyben.

A szerdai összecsapáson a címvédő argentinok remek hajrával fordítottak, 2-1-re nyertek, majd a játékosok egy „Las Malvinas son Argentinas” (A Malvin-szigetek Argentínához tartoznak) feliratú molinóval ünnepeltek.

A Dél-Amerika déli partjainál, Argentína mellett fekvő Falkland (Malvin)-szigetek az Egyesült Királyság tengerentúli területe. A szigetlakók 2013-ban elsöprő többséggel szavaztak amellett, hogy ez a státusz megmaradjon. 1982 áprilisában argentin erők szállták meg a szigeteket, de még ugyanazon év júniusában a britek visszafoglalták.

A FIFA korábban már megbírságolta az argentin szövetséget a csapat politikai tartalmú megnyilvánulásáért, amikor egy Szlovénia elleni barátságos mérkőzés után a játékosok ugyanilyen molinót mutattak fel.

(MTI)

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