A gépipari megrendelések 11 százalékkal csökkentek novemberben éves alapon. Hasonló mértékű negatív elmozdulásra utoljára 2020 áprilisában volt példa. A japán ipari termelés 2,7 százalékkal csökkent havi bázison novemberben, kis mértékben meghaladva a -2,6 százalékos előzetes becslést, míg az előző év azonos időszaki szinttől 2,2 százalékkal maradt el – közölte friss hírlevelében az Equilor. A Manaichi meg nem nevezett forrása szerint Takichi miniszterelnök az alapélelmiszerekre vonatkozó 8 százalékos forgalmi adó felfüggesztését fontolgatja a fogyasztás élénkítése érdekében.

Kapcsolódó cikk Megjöttek az első képek az új magyar vadászgépekről Nyárig kell megjönnie a négy új gépnek.