Megelégelte az Egyesült Államok, eddig kell lezárni az orosz-ukrán háborút

Ezt maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök árulta el – számol be róla az Independent.

Amennyiben ezt a határidőt nem sikerül tartani, a Trump-adminisztráció várhatóan fokozza a nyomást mindkét félre, hogy kikényszerítse a megállapodást.

Zelenszkij pénteken újságíróknak nyilatkozott – a megjegyzéseket szombat reggelig embargó alatt tartották –, és úgy fogalmazott:

„Az amerikaiak azt javasolják, hogy a felek a nyár elejére vessenek véget a háborúnak, és valószínűleg pontosan ennek az ütemtervnek megfelelően fognak nyomást gyakorolni a felekre.”

Washington szándékait részletezve hozzátette:

„Azt mondják, hogy mindent júniusig akarnak elintézni. Mindent meg fognak tenni a háború befejezéséért. És világos menetrendet akarnak minden eseményre.”

A tárgyalások előmozdítása érdekében az Egyesült Államok azt javasolta, hogy először amerikai területen tartsák meg a következő háromoldalú tárgyalási fordulót, várhatóan Miamiban. Kijev megerősítette részvételét az egyeztetéseken.

Ez az új diplomáciai kezdeményezés az Abu-Dzabiban tartott, amerikai közvetítéssel zajló, ám áttörést nem hozó megbeszéléseket követi.

Oroszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonuljon ki a hevesen vitatott Donbasz térségéből, amit Kijev egyértelműen elutasít. Az elmúlt napon egy magas rangú orosz tábornokkal szembeni merénylet, illetve Oroszország ukrán energiainfrastruktúra elleni támadása verhetett további éket a két fél közé.