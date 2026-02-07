2p
Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus

Megelégelte az Egyesült Államok, eddig kell lezárni az orosz-ukrán háborút

mfor.hu

Az Egyesült Államok júniusi határidőt szabott Ukrajnának és Oroszországnak a békemegállapodás véglegesítésére.

Ezt maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök árulta el – számol be róla az Independent.

Amennyiben ezt a határidőt nem sikerül tartani, a Trump-adminisztráció várhatóan fokozza a nyomást mindkét félre, hogy kikényszerítse a megállapodást.

Zelenszkij pénteken újságíróknak nyilatkozott – a megjegyzéseket szombat reggelig embargó alatt tartották –, és úgy fogalmazott:

„Az amerikaiak azt javasolják, hogy a felek a nyár elejére vessenek véget a háborúnak, és valószínűleg pontosan ennek az ütemtervnek megfelelően fognak nyomást gyakorolni a felekre.”

Washington szándékait részletezve hozzátette:

„Azt mondják, hogy mindent júniusig akarnak elintézni. Mindent meg fognak tenni a háború befejezéséért. És világos menetrendet akarnak minden eseményre.”

A tárgyalások előmozdítása érdekében az Egyesült Államok azt javasolta, hogy először amerikai területen tartsák meg a következő háromoldalú tárgyalási fordulót, várhatóan Miamiban. Kijev megerősítette részvételét az egyeztetéseken.

Ez az új diplomáciai kezdeményezés az Abu-Dzabiban tartott, amerikai közvetítéssel zajló, ám áttörést nem hozó megbeszéléseket követi.

Oroszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonuljon ki a hevesen vitatott Donbasz térségéből, amit Kijev egyértelműen elutasít. Az elmúlt napon egy magas rangú orosz tábornokkal szembeni merénylet, illetve Oroszország ukrán energiainfrastruktúra elleni támadása verhetett további éket a két fél közé.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Túl lehet az életveszélyen a moszkvai merényletben súlyosan megsebesült orosz tábornok

Túl lehet az életveszélyen a moszkvai merényletben súlyosan megsebesült orosz tábornok

Vlagyimir Alekszejev tábornokot megműtötték, majd magához tért a mesterséges kómából.

Újranyitották a lengyel reptereket az orosz fenyegetés elmúltával

Újranyitották a lengyel reptereket az orosz fenyegetés elmúltával

Újra megnyitották a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőtereit, miután „nem tervezett katonai tevékenység” miatt lezárták azokat.

Elárulta a londoni hitelminősítő, hogy mi történhet Grönlanddal

Elárulta a londoni hitelminősítő, hogy mi történhet Grönlanddal

Megerősítette Dánia hosszú és rövid lejáratú hazai és külső szuverén kötelezettségeinek lehetséges legjobb, „AAA/A-1 plusz” szintű besorolásait az S&P Global Ratings, ami mellé továbbra is stabil kilátást mellékelt. A nemzetközi hitelminősítő indoklásában kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal Grönland ügyében kialakult viszály diplomáciai megoldását valószínűsíti.

Nem elírás: 27 tonna marihuánát foglaltak le Észak-Macedóniában

Nem elírás: 27 tonna marihuánát foglaltak le Észak-Macedóniában

Nyolc nappal a szerbiai rekordot jelentő öt tonnás marihuánafogás után Észak-Macedóniában ennek a többszörösét, 27 tonnát találta meg a hatóság egy összehangolt akció során. Az egyik skopjei helyszínen pedig a nyomozók is elindultak egy szálon.

Von der Leyen bejelentette a 20. szankciós csomagot Oroszországgal szemben

Von der Leyen bejelentette a 20. szankciós csomagot Oroszországgal szemben

Újabb szankciós csomagot léptetne életbe az Európai Bizottság Oroszországgal szemben, ehhez pedig Magyarországra is szüksége lesz, hiszen csak egyhangú döntés esetén érvényesülhet az intézkedés. 

Irán elhagyására szólította fel az Egyesült Államok az állampolgárait

Irán elhagyására szólította fel az Egyesült Államok az állampolgárait

Az Egyesült Államok iráni virtuális nagykövetsége péntek hajnalban biztonsági figyelmeztetést adott ki, amelyben felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal távozzanak Iránból.

Alexeev

A háború kitörése óta a legmagasabb rangú katonai vezetőt lőtték meg Moszkvában

Egy magas rangú orosz tábornokot többször meglőttek és megsebesítettek az orosz fővárosban.

Vékony a jég, de ma elkerülhetünk egy újabb háborút

Vékony a jég, de ma elkerülhetünk egy újabb háborút

Irán és az Egyesült Államok Ománban egyeztetnek Teherán nukleáris programjáról.

Zelenszkij üzent: nem lesz béke ukrán terület feladása árán

Az ukrán elnök kijelentette: nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról, és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.

Kézzelfogható eredményt ért el Ukrajna és Oroszország

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország megállapodott 314 hadifogoly cseréjéről a csütörtökön Abu-Dzabiban tartott tárgyalásaikon.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168