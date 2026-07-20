Megérkezett Putyin bosszúja az odesszai kikötőbe

Többen életüket vesztették a legénységből, mikor egy bissau-guineai zászló alatt hajózó kereskedelmi teherhajót ért orosz támadás vasárnap a Fekete-tengeren, Odessza közelében – közölte az ukrán haditengerészet a közösségi médiában.

A támadásnak a kikötői hatóságok hétfői közlése szerint tíz halálos áldozata volt. Nyolc tengerészt, akiket kimentettek, egy odesszai kórházba szállítottak.

A török tulajdonú gabonaszállító hajót, amelynek fedélzetén 17 indiai és szíriai tengerész, valamint egy ukrán állampolgár tartózkodott, az orosz erők cirkálórakétákkal támadták meg.

The Ukrainian monitors reported that a strike, allegedly carried out by three Kh-59 or Kh-69 cruise missiles, hit the starboard side of the cargo ship “GOLDEN LEO,” which is flying the flag of Guinea-Bissau and is currently sailing off the coast of the Odessa region. pic.twitter.com/Ffrb46MVms — Zmei (@zmei_kt) July 19, 2026

A hajót a támadás a harci övezetben érte, de Ukrajna szerint nem jelentett katonai fenyegetést. A rakéták okozta tűz miatt kigyulladt, és még vasárnap éjjel is égett.

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Szerhij Koreckij ukrán kormányfő elítélte a támadást, és azt terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte.

A fekete-tengeri régióban heves harcok folynak, Oroszország szinte naponta támadja az odesszai kikötőt. Ukrajna hetek óta dróncsapásokat hajt végre a Krímet ellátó orosz hajók ellen az Azovi-tengeren.

(via MTI)