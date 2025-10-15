Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Megerősíti a drónok elleni védekezést a NATO

A NATO számos további intézkedést hoz, amely megerősíti, kibővíti és felgyorsítja a szövetségesek drónok elleni védekezésre való képességét – jelentette ki szerdán Brüsszelben a szervezet főtitkára.

Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját követő sajtótájékoztatóján közölte:a katonai szövetség növeli a védelmi beruházásokat, fokozza a védelmi termelést és Ukrajna támogatását.

„Hadseregeink rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges eszközökkel és felhatalmazással, és alkalmazkodnak a szükséges igényekhez” - fogalmazott Rutte, majd úgy folytatta: „megteszünk minden szükséges lépést haderőnk képességének erősítésére, hogy akik próbára tehetnek bennünket, azok számára ez ne legyen kifizetődő, valamint azért, hogy világossá tegyük elszántságunkat minden lehetséges ellenféllel szemben”.

Elmondta, hogy a múlt hónapban a NATO gyors és határozott fellépésekkel reagált a szövetséges légteret megsértő drónokra és repülőgépekre. Az incidensek rávilágítottak a katonai szövetség elrettentésének és védelmi képességének hatékonyságára, miközben lendületet adtak annak alapos felülvizsgálatának is – fűzte hozzá.

Ezzel kapcsolatban közölte: a tagállami miniszerek megállapodtak abban, hogy a szövetség tovább fokozza erőfeszítéseit, és fejlessze képességeit a védelembe történő fokozott beruházások által. Elmondta, hogy a szövetség jelenleg olyan integrált rendszereket tesztel, amelyek segítenek majd felderíteni, nyomon követni és semlegesíteni a légi fenyegetéseket.

„Az innováció és az alkalmazkodás a szövetség DNS-ében van” - fogalmazott Rutte, majd hozzátette: e tekintetben a NATO továbbra is szorosan együttműködik az Európai Unióval, valamint mind a katonai, mind a polgári érdekelt felekkel az égbolt biztonságának szavatolására.

Leszögezte: a NATO védelmi szövetség, és az is marad. Ez a védelmi szövetség azonban készen áll és hajlandó megtenni mindent, ami tagországainak egymilliárd lakója és területe biztonságának megőrzéséhez szükséges. „Miközben biztosítjuk saját védelmünket, továbbra is támogatjuk Ukrajnát. Ukrajna biztonsága ugyanis összefügg a miénkkel” - fogalmazott.

Közölte, a szövetségesek amerikai felszereléseket biztosítanak Ukrajnának a prioritást élvező kijevi követelménylista alapján. „Ukrajna megkapja azokat az amerikai fegyvereket, amelyekre szüksége van a védelméhez és a frontvonal megtartásához” - mondta.

Az Ukrajna számára nyújtott közvetlen katonai támogatás annyira létfontosságú a szövetség biztonsága szempontjából, hogy a NATO védelmi kiadási célkitűzéséhez kapcsolódik. Ez a támogatás folytatódni fog – szögezte le.

„Támogatjuk az Egyesült Államok által vezetett erőfeszítéseket az Ukrajna elleni háború befejezésére és az igazságos és tartós béke biztosítására” - tette hozzá a NATO-főtitkár.

(MTI)

