Meghalt egy kárpátaljai magyar, nagyon felháborodott a magyar külügyminisztérium

jelentette be. „A hírek szerint az ukrán toborzók vasdoronggal ütötték a férfit, miután elfogták, furgonba tuszkolták és elvitték a toborzóközpontba. A magyar családtagoknak azt mondták, hogy minden rendben, de az elfogott férfi végül belehalt sérüléseibe” – tudatta. „Ukrajnában megöltek egy magyar embert, csak mert nem akart részt venni a háborúban. Őszinte részvétünk a családnak, mellettük állunk” – tette hozzá.

Berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, miután ukrán toborzótisztek úgy megvertek egy magyar férfit kényszersorozás közben Kárpátalján, hogy később belehalt sérüléseibe – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön. Az államtitkár arról számolt be a Facebookon, hogy „felháborító és elfogadhatatlan agyonverni valakit, ráadásul egy magyar embert, csak mert nem akart háborúba menni és nem akart részt venni az esztelen öldöklésben”.

Felháborító és elfogadhatatlan, ami történt a külügy államtitkára szerint, az ukrán nagykövetet is berendelték.

