Meghalt kárpátaljai férfi: a kormány elégtételt fog venni

Bóka János botrányosnak nevezte, hogy az unió bővítésének biztosa és az Európai Bizottság ebben a kérdésben hallgat; „mi nem fogjuk hagyni, hogy ezt a problémát a szőnyeg alá söpörjék, és elégtételt fogunk venni”. A miniszter úgy folytatta, hogy a konfliktus kitörése előtt Ukrajna nem volt demokratikus jogállam, és a háború kezdete óta ez a helyzet csak tovább romlott, és ennek az ország uniós csatlakozására is hatással kell lennie.

A kormány mindent megtesz, hogy az Európai Unió foglalkozzon az erőszakos ukrajnai mozgósítással, és Sebestyén József halála miatt elégtételt fog venni – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn az M1 aktuális csatornán. Bóka János elmondta: Sebestyén József magyar és így uniós állampolgár is volt, s ha az EU-nak van valami értelme, akkor az az, hogy a polgárait védelemben részesítse.

