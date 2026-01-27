Meghátrálás Minneapolisban: hullanak a fejek

Gregory Bovino, az amerikai határőrség egyik vezető tisztségviselője és több ügynöke várhatóan kedden elhagyja Minneapolist, hogy visszatérjenek eredeti állomáshelyükre – jelentette hétfőn a CNN belső forrásokra hivatkozva. Ezzel a Trump-adminisztráció bevándorláspolitikai törekvéseinek egyik meghatározó alakja távozik a városból.
A személyi változás hátterében az áll, hogy Donald Trump elnök Tom Homant, a Fehér Ház határügyi biztosát küldte Minneapolisba az Alex Pretti halálával végződő lövöldözés után. A színfalak mögött a kormányzati tisztviselők egyre nagyobb frusztrációval figyelték, ahogy Bovino és Kristi Noem belbiztonsági miniszter kezelték az incidens utóhatásait.
Bovino nyilvános megszólalásai és médiaszereplései – különösen a Pretti szándékaira vonatkozó állításai – komoly bírálatokat váltottak ki, és nem segítettek a feszültség enyhítésében. „Egy tisztviselő beszámolója szerint Trump vasárnap és hétfőn órákon át követte a híradásokat, és személyesen volt elégedetlen azzal, ahogyan kormánya megjelent a nyilvánosság előtt” – emelte ki a hírcsatorna.