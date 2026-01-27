2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Bevándorlás, migráció Egyesült Államok

Meghátrálás Minneapolisban: hullanak a fejek

mfor.hu

Sorsdöntő lehet a meghátrálás Trump elégedetlensége után.  Eltűnhetnek a nagy kaliberek is a színről.

Gregory Bovino, az amerikai határőrség egyik vezető tisztségviselője és több ügynöke várhatóan kedden elhagyja Minneapolist, hogy visszatérjenek eredeti állomáshelyükre – jelentette hétfőn a CNN belső forrásokra hivatkozva. Ezzel a Trump-adminisztráció bevándorláspolitikai törekvéseinek egyik meghatározó alakja távozik a városból.

A személyi változás hátterében az áll, hogy Donald Trump elnök Tom Homant, a Fehér Ház határügyi biztosát küldte Minneapolisba az Alex Pretti halálával végződő lövöldözés után. A színfalak mögött a kormányzati tisztviselők egyre nagyobb frusztrációval figyelték, ahogy Bovino és Kristi Noem belbiztonsági miniszter kezelték az incidens utóhatásait.

Bovino nyilvános megszólalásai és médiaszereplései – különösen a Pretti szándékaira vonatkozó állításai – komoly bírálatokat váltottak ki, és nem segítettek a feszültség enyhítésében. „Egy tisztviselő beszámolója szerint Trump vasárnap és hétfőn órákon át követte a híradásokat, és személyesen volt elégedetlen azzal, ahogyan kormánya megjelent a nyilvánosság előtt” – emelte ki a hírcsatorna.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump rátalált furkósbotjára, csúnyán neki megy egy újabb országnak

Trump rátalált furkósbotjára, csúnyán neki megy egy újabb országnak

Donalt Trump amerikai elnök friss bejelentése szerint nem kegyelmez, és lesújt pénzügyi bombájával a távoli országra.

Szijjártó Péter szerint óriási jogi csalás történt

Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, jogi csalással elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Thesszalonikiben.

Egyetlen szikrára van az Egyesült Államok a polgárháborútól? Szakértők szerint igen

Könnyen még tovább fajulhat a helyzet.

Továbbra sem csitulnak az indulatok Minneapolisban – Trump emberei az áldozatot okolják

Szélsőbalos agitátor lett volna a lelőtt ápoló?

Putyin szővivője elmondta, ki az, akivel biztosan nem fognak tárgyalni

Putyin szővivője elmondta, ki az, akivel biztosan nem fognak tárgyalni

Peszkov szerint meg kell várni, amíg elmegy.

Nagy lépést tett Ukrajna a béke felé?

Nagy lépést tett Ukrajna a béke felé?

Zelenszkij fontos bejelentést tett.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a szerb-magyar döntő előtt

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett a szerb-magyar döntő előtt

400 magyar utazik Belgrádba.

Nincs megállapodás az orosz-ukrán tárgyalások második napján

Nincs megállapodás az orosz-ukrán tárgyalások második napján

Következő vasárnap folytatják a tárgyalást a felek.

Itt egy számsor, ami gátat vethet Trump grönlandi álmainak – A hét ábrája

Itt egy számsor, ami gátat vethet Trump grönlandi álmainak – A hét ábrája

Gyorsan romlott az elnök megítélése.

Zelenszkij

Segítséget kért Zelenszkij az újabb súlyos orosz légitámadás után

Az ukrán elnök a szombat hajnali súlyos orosz légicsapások után üzent a Nyugatnak.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168