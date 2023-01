Meghökkentő képpel ünneplik az ukránok a Leopard harckocsik érkezését

A német kormány döntött arról, hogy Leopard 2A6 típusú harckocsikat bocsát Ukrajna rendelkezésére, és engedélyezi, hogy szövetségesei is ugyanezt tegyék, közölte ma délelőtt Steffen Hebestreit német kormányszóvivő a tegnap este már kiszivárgott hírekkel összhangban – írta laptársunk, a Privátbankár.hu délelőtti cikkében.

A németeket nem sokkal később Hollandia bejelentése követte, az ország miniszterelnöke, Mark Rutte arról számolt be, hogy Hollandia is készen áll Leopardokat küldeni Ukrajnának.

Ezen hírek fényében nem meglepő, hogy az ukrán kormány nagyon is elégedett a fejleményekkel, Olekszij Reznyikov védelmi miniszter például egy Twitter-üzenetben hálálkodott a nyugati felajánlások miatt. A tárcavezető üzenetéhez egy egészen csodálatos nagymacskás képet is csatolt – ennek alapján úgy tűnik, hogy az ukrán vezetés örömében Photoshopot ragadott:

120 hours after #Ramstein 8,we have approval for Leopards!A Leopard coalition with partners worked!Indeed,Leopards look good on Ukraine!Thank you very much to @Bundeskanzler Olaf Scholz,my colleague Boris Pistorius, people&everyone who supported us!

More to come!Glory to ! pic.twitter.com/NPv89OtEet