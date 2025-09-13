Megint akcióba lendültek az orosz drónok

Az orosz erők Iszkander–M/KN–23 ballisztikus rakétával és 164 drónnal, köztük mintegy 90 Shaheddel, valamint Gerbera és más típusokkal, támadták Ukrajnát szombatra virradóra – írja az Ukrainska Pravda.

A korai jelentések szerint reggel kilencig az ukrán légvédelem 137 orosz drónt semmisített meg vagy zavart meg az ország északi, déli, keleti és középső térségeiben.

Egy rakéta és 27 drón összesen 9 helyszínen okozott károkat, míg három másik területen pedig lezuhant drónok roncsai okoztak károkat.