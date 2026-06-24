Megint áll a bál Londonban, de már meglehet az új megmentő

A brit kormányfő miniszterei és pártja nyomására távozik a kormányzó Munkáspárt éléről, és ezáltal – mintegy két év után – a miniszterelnöki megbízatása is idő előtt véget ér, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Ennek hátterében az áll, hogy a Munkáspárt népszerűsége nehéz kőként zuhant az elmúlt két évben: jelenleg a szavazók mindössze 20 százaléka támogatja.

Szent-Iványi István külpolitikai elemző a Privátbankárnak azt mondta, hogy a Munkáspárt még időben akart váltani, a következő választások ugyanis jelen állás szerint csak 2029-ben lesznek. A párt reménye most egy 56 éves feltörekvő politikusban, Manchester eddigi polgármesterében, Andy Burnhamben van.

Andy Burnham hamarosan beköltözhet a Downing Streetre

Fotó: Facebook/Andy Burnham

Szinte biztos ugyanis, hogy őt választja majd meg a Munkáspárt új elnöknek és ezáltal új miniszterelnöknek.

Burnhamre egyfajta Messiásként tekint a párt, azt remélve, hogy vele feltámadhatnak – mondta Szent-Iványi István.

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