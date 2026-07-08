Mi történt már megint a békével? Trumpék is hozzányultak a rakétákhoz az öbölnél

az amerikai haderő – közölte az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) washingtoni idő szerint kedden kora este.

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleménye szerint az amerikai erők

„erőteljes csapások sorozatát indították el, hogy kemény árat fizettessenek Iránnal”,

amiért nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg.

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Előzmények a szomszédokkal kapcsolatosan

Az Egyesült Államok által végrehajtott csapások válaszul szolgálnak három, a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajó elleni iráni támadásokért - indokolta a CENTCOM a műveletet, hozzátéve, hogy az iráni agresszió világos megsértése a tűzszünetnek.

Iránból származó jelentések szerint helyi idő szerint szerdán hajnalban erőteljes robbanások rázták meg az ország egyes déli részeit.

Kedden Szaúd-Arábia és Bahrein két hajó elleni iráni támadást ítélt el hivatalosan, miután találat ért egy szaúdi és egy katari zászló alatt közlekedő tankert. (MTI)