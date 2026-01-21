Megint berendelték az ukránok a magyar nagykövetet

Ukrajna berendelte a magyar nagykövetet, hogy tiltakozzanak a 800 milliárd dollár Ukrajnába küldése ellen szervezett nemzeti petíció miatt, ezzel tovább feszítve a húrt Magyarországgal szemben, mondta Facebook-videójában Szijjártó Péter.

A miniszter ezt „nagyon durva” beavatkozásnak tartja Magyarország belügyeibe. Szijjártó Péter szerint végig fogják vinni a nemzeti petíciót, függetlenül attól, hogy az ukránok hogyan tiltakoznak és még hányszor rendelik be a magyar nagykövetet.

Szijjártó szerint az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján, amit ő az európai értékekkel és szabályokkal ellentétes húzásnak, és újabb magyarellenes húzásnak tart – írja a Telex.