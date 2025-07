Megint drónokkal támadták az oroszok Kijevet, betörtek az ablakok

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A közép-ukrajnai Kropivnickijt is dróncsapás érte, a megyeszékhelyen legkevesebb kilenc becsapódást észleltek – közölte Andrij Rajkovics katonai kormányzó a Telegramon, a keletkezett károkról későbbre ígért tájékoztatást a megyevezető.

A Nyikopoli járásban egy oktatási intézményben, egy többszintes lakóházban, valamint három családi házban keletkeztek károk, több helyen tűz ütött ki, egy elektromos távvezeték is megrongálódott.

Hét rakétát és több mint 300 drónt vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, a támadásokban sokan megsebesültek, három helyszínen célba találtak a csapásmérő eszközök, több esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – közölték katonai és helyhatósági források alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

