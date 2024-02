Megint ég az orosz olaj, Donald Tusk újra erőset mondott

Dróntalálat ért egy olajfinomítót az orosz Krasznodari területen lévő Ilszk városában. A becsapódás után robbanás történt, ami tüzet is okozott, azt hajnali három órára eloltották – jelentette az orosz Telegramra hivatkozva az Ukrinform ukrán állami hírszolgálat. Az előzetes adtok szerint nincs áldozat. Más szemtanúk arról számoltak be, hogy egy másik hasonló létesítményt is találat ért a területen.

Meanwhile in #russia, a large oil depot of #Ilsk, #Krasnodar region, has been lit on fire by a swarm of unidentified drones.



The fire is reportedly huge, and this attack will yet again disrupt fuel logistics for the #russian occupants. pic.twitter.com/2vcJJFAwxz — Oleks Taran (@ollleks) February 9, 2024

Az oroszok 16 drónt indítottak útnak az éjjel ukrán célpontok ellen, az ukrán légvédelem szerint ebből 10-et lelőttek.

Mintegy 1200 polgári lakost tartanak fogva az oroszok Zaporizzsja megyében, ennyiről tudunk biztosan, de valójában még több emberről lehet szó – közölte Ivan Fedorov, a helyi ukrán katonai főparancsnok az Ukrinformmal.

Harkiv megyében kigyulladt egy hotel miután becsapódott egy orosz rakéta. A déli Herszon térségében polgári célpontokat ért heves orosz tüzérségi támadásról számoltak be az ukránok, az éjjeli akciókban két civil ember meghalt, egy megsebesült. Nikopol közelében egy falut vettek célba sorozatvetőkkel, ott nem volt áldozat.

Olaf Scholz német kancellár ma Washingtonban találkozik Joe Biden amerikai elnökkel. A megbeszéléseken egyes források szerint az is szóba kerül, hogy Németország nagy hatótávolságú Taurus cirkálórakétákat adjon át Ukrajnának – ezt eddig a német vezetés elutasította.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a közösségi médiában keményen támadta az Ukrajnának szánt amerikai támogatást blokkoló republikánusokat. „Ronald Reagan, aki millióknak segített visszanyernünk szabadságunkat és függetlenségünket, biztosan forog a sírjában. Szégyelljék magukat!” – írta Tusk.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 8, 2024

Az amerikai Nemzeti Gárda vezetője szerint az ukrán pilóták F-16-osokra történő átképzése továbbra is zajlik, ezt a programot nem érinti az Ukrajnának szánt források elapadása.

Száz-száz hadifoglyot cserélt ki Ukrajna és Oroszország csütörtökön. Az ukrán foglyok többsége Mariupol védelmében vett részt.

Ecuador azt fontolgatja, hogy az Egyesült Államokon keresztül Ukrajnába küldi régi, szovjet katonai eszközeit, köztük harci helikoptereket és rakétavetőket is. Cserébe modern felszerelést kapnának Amerikától, amelyet a drogellenes háborúban vetnének be.

Megjelent Tucker Carlson amerikai tévés személyiség Putyinnal készített interjúja, amelyben Orbán Viktor és Magyarország is szóba került.