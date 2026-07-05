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Külpolitika Brazília Klímaváltozás Törökország

Megint egymásnak feszült az Európai Unió és az olajországok, a globális klímavédelem bánta

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Csalódottan állhattak fel az asztaltól tavaly novemberben Brazíliában, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) kéthetes, 30. éghajlatváltozási konferenciája (COP30) után a klímaváltozás elleni fellépésről egyeztető országok (közel 200 állam és az Európai Unió, az Egyesült Államok nélkül) delegációi és szakminiszterei. Annak érdekében, hogy ez idén novemberben, a soron következő, törökországi klímacsúcson (COP31) ne így legyen, már javában zajlik a felkészülés. Eddig azonban meglehetősen vegyes eredményekkel.

A tavaly novemberi ENSZ-klímacsúcs lezárása után elindult felkészülési folyamat egyik fontos állomása volt júniusban a németországi Bonnban megrendezett ENSZ-klímatárgyalás, amelyen Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center senior klímapolitikai tanácsadója az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét az idei első félévben betöltő Ciprus szakmai delegációjának tagjaként vett részt.

Az ENSZ legutóbbi, 30. Éghajlatváltozási Konferenciáját a brazíliai Belém városában tartották
Az ENSZ legutóbbi, 30. Éghajlatváltozási Konferenciáját a brazíliai Belém városában tartották
Fotó: DepositPhotos.com

„Bonnban főleg szakértői szinten folytak az egyeztetések. Az volt a cél, hogy megszülessenek a döntéselőkészítő anyagok a novemberi, törökországi klímacsúcsra. Sajnos azonban már ez a mostani fórum is át lett politizálva, ezért nem sikerült minden szakmai és technikai kérdést elrendezni” – vonta meg az összképet a szakértő laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu megkeresésére.

A globális klímavédelmi egyeztetéseken az országok alapvetően két csoportra oszthatók. Az ambiciózusabb államok táborába tartoznak az éghajlatváltozás és a tengerszint-emelkedés problémájával különösen sújtott kis szigetországok, valamint a legkevésbé fejlett és a fejlett országok (élen az Európai Unió tagállamaival).

A másik oldalon az olajországok (Szaúd-Arábia vezetésével), valamint India állnak.

Az olajországok, Szaúd-Arábiával az élen, nem szeretnének konkrét kibocsátáscsökkentési vállalásokat tenni
Az olajországok, Szaúd-Arábiával az élen, nem szeretnének konkrét kibocsátáscsökkentési vállalásokat tenni
Fotó: DepositPhotos.com

„Ezek az országok érdekeltek abban, hogy a tárgyalásokon a szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési munkaprogram megmaradjon, vagyis fel tudják mutatni, hogy elkötelezettek a klímaváltozás elleni küzdelemben. Konkrét vállalások helyett azonban azt szeretnék, hogy ez a munkaprogram csupán workshopokra, az egyes országok, delegációk közötti tapasztalatcserére korlátozódjon” – magyarázta Schaffhauser Tibor.

A teljes cikkből kiderül, hogy a globális klímavédelmi vállalásokat akadályozó országok milyen lapokat tudnak kijátszani az ambiciózusabb államokkal szemben. De Kína klímaváltozás elleni küzdelemben betöltött szerepéről is olvashatnak.

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