Megint egymásnak feszült az Európai Unió és az olajországok, a globális klímavédelem bánta

A tavaly novemberi ENSZ-klímacsúcs lezárása után elindult felkészülési folyamat egyik fontos állomása volt júniusban a németországi Bonnban megrendezett ENSZ-klímatárgyalás, amelyen Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center senior klímapolitikai tanácsadója az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét az idei első félévben betöltő Ciprus szakmai delegációjának tagjaként vett részt.
„Bonnban főleg szakértői szinten folytak az egyeztetések. Az volt a cél, hogy megszülessenek a döntéselőkészítő anyagok a novemberi, törökországi klímacsúcsra. Sajnos azonban már ez a mostani fórum is át lett politizálva, ezért nem sikerült minden szakmai és technikai kérdést elrendezni” – vonta meg az összképet a szakértő laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu megkeresésére.
A globális klímavédelmi egyeztetéseken az országok alapvetően két csoportra oszthatók. Az ambiciózusabb államok táborába tartoznak az éghajlatváltozás és a tengerszint-emelkedés problémájával különösen sújtott kis szigetországok, valamint a legkevésbé fejlett és a fejlett országok (élen az Európai Unió tagállamaival).
A másik oldalon az olajországok (Szaúd-Arábia vezetésével), valamint India állnak.
„Ezek az országok érdekeltek abban, hogy a tárgyalásokon a szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési munkaprogram megmaradjon, vagyis fel tudják mutatni, hogy elkötelezettek a klímaváltozás elleni küzdelemben. Konkrét vállalások helyett azonban azt szeretnék, hogy ez a munkaprogram csupán workshopokra, az egyes országok, delegációk közötti tapasztalatcserére korlátozódjon” – magyarázta Schaffhauser Tibor.
A teljes cikkből kiderül, hogy a globális klímavédelmi vállalásokat akadályozó országok milyen lapokat tudnak kijátszani az ambiciózusabb államokkal szemben. De Kína klímaváltozás elleni küzdelemben betöltött szerepéről is olvashatnak.