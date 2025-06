Megint fordul a kocka, kibékülhet Elon Musk Donald Trumppal

Elon Musk május végéig különleges kormányzati alkalmazottként vezette a kormányzati hatékonysági szervezetet (Department of Government Efficiency – DOGE), amelynek élén a költségvetési kiadások csökkentéséért, valamint a pazarlás és visszaélések megszüntetéséért volt felelős.

Ezt követően Musk több bejegyzésében bírálta az elnököt. Az egyikben többi között azt állította, hogy támogatása nélkül Donald Trump nem győzött volna a tavaly novemberi elnökválasztáson, valamint új párt alapításáról indított szavazást, és Trump eltávolítását is felvetette hivatalából. Bejegyzései közül többet utólag törölt.

Az elnök hétfői megnyilvánulására Elon Musk pozitívan reagált egy közösségi médiabejegyzésben. A milliárdos vállalkozó az elmúlt napokban közösségi oldalán támogató bejegyzéseket tett közzé a Trump-kormány intézkedésére a Los Angelesben kitört tiltakozások ügyében is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!