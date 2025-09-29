Megint kikerülné a magyar vétót az Európai Unió?

A Politico információi szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke úgy mozdítaná előre az ukrán (és moldáv) EU-csatlakozás ügyét, hogy Magyarország ne tudja megvétózni a folyamat bizonyos lépéseit.

Costa ahhoz próbál támogatást szerezni az uniós kormányoknál, hogy az úgynevezett tárgyalási fejezetek egyhangú megállapodás helyett a tagországok minősített többségének jóváhagyásával is meg lehessen nyitni. A fejezetek lezárásához továbbra is egyhangú döntés kellene, de ez a megoldás lehetővé tenné a tárgyalások elindítását, Ukrajna és Moldova esetében pedig a szükséges reformok bevezetését.

Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettese a közelmúltban szintén arról beszélt, hogy Orbán Viktor vétója esetén is megkezdődhetnének a csatlakozási tárgyalások az unióval. Mint mondta, a rendhagyó megoldás úgy nézne ki, hogy Ukrajnával magyar jóváhagyás nélkül is megállapítják az EU-csatlakozáshoz szükséges mérföldköveket, megnyitják és ha a kelet-európai ország teljesít, lezárják az EU-csatlakozási tárgyalások fejezeteit. Amíg ez tart, próbálják meggyőzni Orbán Viktort, hogy ne vétózzon, a magyar miniszterelnököt pedig a csak akkor kérdeznék meg, ha az ukrán EU-csatlakozási tárgyalásokat már lezárták.

(via Népszava)