Megint megugrott a kőolaj ára

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel.

A globális olajellátás biztonságát veszélyeztető újabb iráni katonai lépések miatt megugrott a kőolaj ára, csökkentek az ázsiai tőzsdeindexek és gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel.

Röviddel fél hét után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 8,40 dollár (9,12 százalék) emelkedéssel 100,38 dolláron állt. Az ázsiai tőzsdék mindegyike mínuszban mozgott. A térségben irányadó tokiói tőzsde Nikkei225 indexe 1,5 százalékos, a szöuli 1 százalékos, a sanghaji pedig 0,8 százalékos gyengülést jelzett. Az euró 389,64 forintra erősödött a szerda esti 386,57 forintról. A svájci frank jegyzése 428,39 forintról 431,90 forintra emelkedett, a dollár pedig 334,04 forintról 337,59 forintra drágult.

(MTI)

Koordináltan támad a Hezbollah és Irán

Amerikai támaszpontokra lőttek ki rakétákat.

Gazprom: támadás érte a Török Áramlatot

Az orosz állami gázvállalat, a Gazprom állítása szerint szerdán légitámadások érte a Török Áramlat gázvezetéket ellátó szivattyúállomást Oroszország déli részén. 

Új útvonalat keresnek az ukrán bankok a pénzszállításra

Leállították a Magyarországon keresztüli pénzszállítást az ukrán bankok.

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Moszkva készen áll ismét olajat pumpálni a Barátság kőolajvezetékbe.

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

A lépés a feszültség további növekedését jelzi Spanyolország és Izrael között.

Holnap délelőtt visszaadják Ukrajnának a pénzszállító autókat

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.

Vizsgálóbizottság indult ma Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezetéket

Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.

Pedro Sánchez

Mutatjuk az egyetlen uniós vezetőt, aki szembe mert szállni Trumpékkal

A vezető uniós politikusok közül Pedro Sánchez volt az egyetlen, aki azonnal és egyértelműen el merte ítélni az Irán elleni amerikai-izraeli támadást.

Micsoda meglepetés: újabb ország csatlakozna az Európai Unióhoz

Az izlandiak az augusztus 29-i népszavazáson dönthetnek az EU-tárgyalások újraindítása mellett vagy ellene – mondta a miniszter a Politicónak.

Libanon

A Hezbollah gerillataktikával várja a libanoni izraeli inváziót

A libanoni fegyveres síita szervezet teljes körű izraeli invázióra és elhúzódó konfliktusra készül.

