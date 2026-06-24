Megint mondott egy erőset az iráni főtárgyaló

Az Irán és az Egyesült Államok által aláírt keretmegállapodás Amerika vereségének beismerése – szögezte le szerdán Mohammed Baker Kalibaf iráni főtárgyaló Bakuban, az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) találkozóján.

Az eseményen elmondott, az iráni állami televízióban is közvetített beszédében Kalibaf – aki egyúttal az iráni parlament elnöke is – úgy vélte, az Iszlámábádban aláírt nyilatkozat

„Irán bátor népének ellenállása és eltökéltsége”, nem pedig külső nyomás hatására született meg, és ezért gyakorlatilag egyenértékű Washington vereségével.

Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy a Közel-Kelet politikai és biztonsági berendezkedéséről ezentúl csak a régió országai dönthetnek. Mint mondta, a régió jövőjét Teherán nem a konfliktusban, hanem az együttműködésben látja, valamint stratégiai célnak minősítette a nem térségbeli országok erőinek a kivonását a Közel-Keletről.

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Kalibaf emellett a hazája és az Egyesült Államok közötti megállapodás kulcselemének nevezte a libanoni rendezést, és leszögezte: Teherán számára a libanoni tűzszünet legalább annyira fontos, mint az iráni.

Ellenőriz vagy sem a NAÜ?

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az iráni-amerikai keretmegállapodásnak megfelelően ellenőrizni fogja Irán nukleáris létesítményeit – közölte szerdán Japánban Rafael Grossi, az ENSZ-szervezet főigazgatója.

„Hogy holnapután, jövő héten vagy tíz nap múlva történik-e, fontos, de nem lényeges kérdés. Meg fog történni”

- hangsúlyozta fukusimai látogatása alatt tartott sajtótájékoztatóján a főigazgató, és aláhúzta, hogy az ellenőrzés kérdése az Irán és az Egyesült Államok közötti keretmegállapodás része volt. Az ellenőrzéseket az iráni kormánnyal együttműködve végzik majd, ütemezésének és az eljárások kidolgozása hamarosan megkezdődik – fűzte hozzá.

Ugyanakkor Eszmáil Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője kedden Teheránban azt mondta, hogy jelenleg nincsenek tervben a NAÜ ellenőrzései a háborúban megrongálódott nukleáris létesítményekben.

Az Egyesült Államok és Irán tárgyalódelegációinak svájci megállapodását követően J. D. Vance, amerikai alelnök arról számolt be, hogy Irán visszaengedi a NAÜ ellenőreit az országba, de ezzel kapcsolatban további részleteket nem említett. Ali Bahreini, Irán genfi ENSZ-nagykövetének közlése szerint azonban Teherán még nem járult hozzá az ország a nukleáris tevékenységének ellenőrzéséhez, és az ellenőrök beutazásának kérdését előbb egy felállítandó munkacsoportnak kell megtárgyalnia.

A NAÜ szerint Irán mintegy 440 kilogramm, körülbelül 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránnal rendelkezik. Szakértők szerint, ha a dúsítás eléri a 90 százalékot, ez a mennyiség akár több atombomba előállításához is elegendő lehet. Teherán váltig állítja, hogy nukleáris programja csak polgári célokat szolgál, nincs szándékában atomfegyver fejlesztése vagy beszerzése, továbbá megerősítette elkötelezettségét a keretmegállapodás mellett.

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) július 1-jéig meghosszabbította a közel-keleti konfliktuszónákra vonatkozó biztonsági figyelmeztetését, és továbbra is azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Irán, Irak és Libanon légterét.

Továbbra sincs repkedés

Az EASA szerdán kiadott közleménye szerint a térségben ugyan csökkent a kockázati szint az elmúlt hónapokhoz képest, a helyzet továbbra is bizonytalan, ezért a légitársaságoknak fokozott óvatossággal kell eljárniuk, valamint naprakész kockázatértékelést kell készíteniük a térségben végzett műveleteikről.

A figyelmeztetés előzménye, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén katonai csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, amire Teherán megtorló akciókkal válaszolt. Az ebből kialakult konfliktus nemcsak Irán, hanem a szomszédos országok légterében is jelentős biztonsági kockázatot teremtett.

Az ügynökség emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között áprilisban életbe lépett ideiglenes tűzszünetet június 17-én további 60 nappal meghosszabbították. A helyzet ugyan az intenzív fegyveres konfliktusból fokozott feszültséggé alakult át, de továbbra is fennáll a szórványos katonai incidensek és az esetleges gyors eszkaláció veszélye.

Az EASA szerint különösen a Hormuzi-szoros térségében és a környező légterekben nem zárható ki a tűzszünet megsértése. Emellett Irán országszerte magas készültségben tartja légvédelmi és légierő-egységeit, ami növeli a polgári repülőgépek téves azonosításának kockázatát.

Az iraki légteret továbbra is érintik az iráni rakéta- és dróntámadások, valamint az Irán által támogatott fegyveres csoportok tevékenységei. Libanon esetében pedig az Izrael és a Hezbollah közötti törékeny fegyverszünet ellenére sem zárható ki újabb katonai aktivitás, miközben az ország légterének kockázatkezelési képességei korlátozottak.

Az ügynökség hangsúlyozta, hogy bár az érintett államok ideiglenes légtérlezárásokkal és korlátozásokkal igyekeznek mérsékelni a veszélyeket, a polgári repülést érintő kockázatok továbbra is jelentősek.

Az EASA közölte: az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal együtt folyamatosan figyelemmel kíséri a térség biztonsági helyzetét, és szükség esetén módosítja ajánlásait az uniós légitársaságok védelme érdekében.

(via MTI)