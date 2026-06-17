Megint Moszkva felé szálltak az ukrán drónok

Az éjszaka folyamán 157 ukrán repülőgéptípusú pilótanélküli repülőszerkezetet lőtt le az orosz légvédelem 15 régió légterében és a Fekete-tenger felett – közölte szerdán a moszkvai védelmi tárva.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentése szerint közép-európai idő szerint szerda délelőtt 10 óráig 24, az orosz fővárosra irányított drónt semmisítettek meg. Moszkva repülőterein korlátozták a forgalmat.

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Ilszur Metsin, Kazany polgármestere a RIA Novosztyi hírügynökségnek kijelentette, hogy Tatárföld fővárosában jelentősen megerősítik a biztonsági intézkedéseket a szerdán kezdődő Oroszország-ASEAN csúcstalálkozó idején. Metsin a vendégek szálláshelyei mellett 189 delegációs útvonalat biztosítanak.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerdán arról adott ki tájékoztatást, hogy Adigeföldön, a tyumenyi régióban és a Krasznodari területen őrizetbe vett három személyt, aki az ukrán titkosszolgálatok megbízásából terrortámadásokat készített elő katonák, egy önkéntesszervezet, valamint az energiaipari és közlekedési létesítmények ellen. A gyanúsítottak ellen, akiktől saját készítésű robbanó- és gyújtószerkezeket foglaltak le, terrorcselekmény előkészítése és robbanóanyag tiltott birtoklása címén indítottak büntetőeljárást. Mérlegelik a hazaárulás címén való felelősségre vonást is.

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(MTI)