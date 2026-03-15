Megint rakéták zuhannak Izraelre

Magyar idő szerint vasárnap reggel újabb rakétákat lőttek ki Izraelre az iráni fegyveres erők – írja a The Guardian. Az izraeli haderő tájékoztatása szerint a védelmi rendszerek dolgoznak a rakéták elfogásán, az érintett területek lakosait pedig felszólították, hogy további tájékoztatásaig menjenek védett helyre és maradjanak is ott.

Az iráni Forradalmi Gárda szintén vasárnap reggel egy közleményben azt ígérte, hogy „levadásszák” Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt.

„Továbbra és üldözni fogjuk, és teljes erőnkkel fogjuk megölni őt”

- írták a közleményben.

Az izraeli-amerikai csapások első óráiban rakétatámadásban vesztette életét Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője. Netanjahu azóta a Hamenei fiát és utódját, Mozstaba Hameneit is célpontként jeölöte meg, és azt mondta,

„nem kötne életbiztosítást”

sem Hameneire, sem a Hezbollah vezetőjére.