1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Megint rakéták zuhannak Izraelre

Irán újabb hullámban támad.

Magyar idő szerint vasárnap reggel újabb rakétákat lőttek ki Izraelre az iráni fegyveres erők – írja a The Guardian. Az izraeli haderő tájékoztatása szerint a védelmi rendszerek dolgoznak a rakéták elfogásán, az érintett területek lakosait pedig felszólították, hogy további tájékoztatásaig menjenek védett helyre és maradjanak is ott.

Az iráni Forradalmi Gárda szintén vasárnap reggel egy közleményben azt ígérte, hogy „levadásszák” Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt.

„Továbbra és üldözni fogjuk, és teljes erőnkkel fogjuk megölni őt”

- írták a közleményben.

Az izraeli-amerikai csapások első óráiban rakétatámadásban vesztette életét Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője. Netanjahu azóta a Hamenei fiát és utódját, Mozstaba Hameneit is célpontként jeölöte meg, és azt mondta,

„nem kötne életbiztosítást”

sem Hameneire, sem a Hezbollah vezetőjére.

 

Megtiltanák az utcai „kényszersorozásokat” Ukrajnában

Egy az ukrán parlamenthez benyújtott törvénytervezet megtiltaná a katonai sorozóbiztosságoknak, hogy erőszakkal vigyenek el férfiakat az utcákról, közterületekről – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Irán erősen odaszólt Ukrajnának

Az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője, Ibrahim Azizi kifejtette azon véleményét, hogy Ukrajna teljes területe legitim célponttá válhat, mivel az ország katonailag támogatja Izraelt.

Szijjártó Péter az amerikai példa követését ajánlja az EU-nak

Az orosz olajszankciók részbeni felfüggesztésével ért egyet, mivel az iráni háború elhúzódósától tart.

Azonnal hazarendelték az Irakban szolgáló magyar katonákat

A katonák már biztonságosan elérték Törökországot, közölte a honvédség.

A vérdíj felhívása

Amerika vérdíjat tűzött ki az iráni vezetőkre

Az Egyesült Államok akár 10 millió dolláros jutalmat is ajánl annak, aki információval rendelkezik az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) „kulcsfontosságú vezetőiről”.

Kavkaz kikötője még a békeidőkben

Az ukránok megint odapörköltek az orosz olajfinomítónak

Ukrán drónok támadtak egy olajfinomítót és egy kikötőt éjszaka Oroszország déli Krasznodar régiójában, sérüléseket és károkat okozva – közölték a helyi hatóságok szombaton.

A Kharg-sziget Irán olajexportjának döntő helyszíne

Donald Trump az iráni olajexport-sziget megsemmisítésével fenyeget

Az amerikai elnök a közösségi médiában azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljesen megsemmisített minden KATONAI célpontot” Kharg szigetén, és azzal fenyegetőzött, hogy az Irán számára kulcsfontosságú olajexport berendezéseket is megtámadják, ha Irán továbbra is akadályozza a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban.

Újabb brutális tragédia történt Ukrajnában

Egy menetrendszerinti autóbuszban hárman életüket vesztették, négyen pedig megsebesültek egy orosz rakétatámadásban péntek reggel a kelet-ukrajnai Kupjansz térségében, Harkiv megyében – közölte az ukrán főügyészi hivatal a Facebookon.

Egyszerre üzent Orbán Viktornak és Zelenszkijnek a francia elnök

A lehető leggyorsabban meg kell javítani a Barátságot a francia elnök szerint

Emmanuel Macron francia államfő pénteken kijelentette, hogy az Európai Unió vezetői által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hiteltámogatás teljesülni fog. Jelezte ugyanakkor azt is, hogy a Barátság kőolajvezetéket a lehető leggyorsabban meg kell javítani.

Teljes mellszélességgel beállt Orbán Viktor mögé a szerb elnök

Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri az egy hónap múlva esedékes választásokat.

