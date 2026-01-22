Megjelent a határozat: Orbán Viktor belép a béketanácsba

A tegnap éjjel megjelent Magyar Közlöny egyetlen kormányhatározatot tartalmazott, amely a Béke Tanács Alapokmánya szövegének végleges megállapításáról szólt. Ebben megállapítják, hogy a Magyar Kormány feladata, hogy Magyarországot a békés, stabil fejlődés útján tartsa ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban, így kész támogatni minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke elérése, ennek érdekében a kormány egyetért a Béke Tanács Alapokmánya bemutatott szövegével

A határozat azt is megállapítja, hogy az Alapokmányhoz való csatlakozás pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár, bár korábban szó esett arról, hogy Donald Trum egymilliárd dollárt fog kérni a tagoktól. A határozat felhatalmazza Orbán Viktor miniszterelnököt vagy az általa kijelölt személyt az Alapokmány bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására. Felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Alapokmány szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki.

Emellett elfogadja az Alapokmány kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Alapokmány végleges szövegének megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a kormány a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki, vagyis valószínűleg Szijjártó Péter nyújtja majd be a törvényjavaslatot az Országgyűlés elé.