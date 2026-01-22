2p

Megjelent a határozat: Orbán Viktor belép a béketanácsba

Az is kiderült, hogy nem fog fizetni ezért a lehetőségért. 

A tegnap éjjel megjelent Magyar Közlöny egyetlen kormányhatározatot tartalmazott, amely a Béke Tanács Alapokmánya szövegének végleges megállapításáról szólt. Ebben megállapítják, hogy a Magyar Kormány feladata, hogy Magyarországot a békés, stabil fejlődés útján tartsa ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban, így kész támogatni minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke elérése, ennek érdekében a kormány egyetért a Béke Tanács Alapokmánya bemutatott szövegével

A határozat azt is megállapítja, hogy az Alapokmányhoz való csatlakozás pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár, bár korábban szó esett arról, hogy Donald Trum egymilliárd dollárt fog kérni a tagoktól. A határozat felhatalmazza Orbán Viktor miniszterelnököt vagy az általa kijelölt személyt az Alapokmány bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására. Felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Alapokmány szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki.

Emellett elfogadja az Alapokmány kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Alapokmány végleges szövegének megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a kormány a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki, vagyis valószínűleg Szijjártó Péter nyújtja majd be a törvényjavaslatot az Országgyűlés elé. 

 

Jegelik a Grönland miatt kivetett büntetővámokat

Nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai országgal szemben – jelentette ki szerda este Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórum helyszínén Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott egyeztetését követően Truth Social közösségi oldalán.

Donald Trump: A NATO igazságtalanul bánt az Egyesült Államokkal

Trump azzal kezdte beszédét Davosban, hogy jó visszatérni ennyi tiszteletben álló üzleti vezetőhöz, ennyi baráthoz és néhány ellenséghez is szólni. 

Dobrev Klára: Magyar Péter Orbán Viktor mellé állt

A DK elnöke szerint cserben hagyták Ukrajnát. 

N. Rózsa Erzsébet

Zuhanó gazdaság, elszabadult erőszak Iránban – de mi áll a háttérben? Klasszis Podcast N. Rózsa Erzsébettel

A komoly gazdasági problémák jelentették a szikrát az iráni demonstrációk kirobbanásához, azt ugyanakkor nem tudjuk, hogy miként fordult át mindez súlyos erőszakba, mondta el N. Rózsa Erzsébet a több ezer halálos áldozatot követelő tüntetésekkel kapcsolatban lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A Közel-Kelet-szakértő szerint az infláció elszabadult, a középrétegek lecsúsztak, Iránt pedig a klímaváltozás és a nemzetközi szankciók is sújtják. Az iszlamista rendszer meggyengült, de nem roppant össze, egy lassú politikai átalakulás valószínű. N. Rózsa Erzsébet ugyanakkor olyan emberrel még nem találkozott Iránban, aki visszakívánná a sahot.

Sürgősen repülőre pattant Orbán Viktor

A kormányfő és az amerikai elnök a Világgazdasági Fórumon tervezi megalakítani az úgynevezett béketanácsot.

Netanjahu mégis csatlakozik Trump gázai Béketanácsához

Netanjahu kezdetben elégedetlen volt.

Megint berendelték az ukránok a magyar nagykövetet

Nem tetszik az ukránoknak a kormány nemzeti petíciója.

Súlyos szankciót sürget Washington ellen a Fidesz-pártcsalád tagja a grönlandi fenyegetés miatt

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért képviselőcsoport elnöke kedden elutasította a „behódolást” Donald Trump amerikai elnök Grönlandra vonatkozó „fenyegetéseivel” szemben, és erős európai uniós válaszlépést szorgalmazott.

Donald Trump ma Davosban adhatja elő a terveit

Donald Trump amerikai elnök szerint az ENSZ-nek van létjogosultsága, de nem él a benne rejlő lehetőséggel, ezért a béketanács akár a helyébe is léphet.

A megfenyegetett Kanada sem maradt adós, hogy visszaszóljon Trumpnak

Mark Carney kanadai miniszterelnök a davosi Világgazdasági Fórumon kedden határozottan elutasította az Egyesült Államok új vámpolitikáját, amellyel Donald Trump Grönland megszerzését próbálja előmozdítani.

