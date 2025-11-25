4p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Európai Parlament Európai Unió Korrupció

Megjelent a Strik-jelentés: egyre rosszabb a jogállamiság helyzete Magyarországon

mfor.hu

Tineke Strik, a vizsgálat jelentéstevője szerint az Európai Bizottság és az Európai Tanács nem lépett fel kellő határozottsággal Magyarországgal szemben, ezért épülhetett le a demokrácia és a jogállamiság.

Egyre súlyosbodik a jogállamisági válság Magyarországon – derül ki az Európai Parlament legfrissebb, 7. cikk szerinti eljárásról szóló jelentéséből. A jelentést 415 szavazattal fogadták el 193 ellenében, és 28 tartózkodással.

A képviselők a bíróságok munkájába történő beavatkozást, a korrupciót, az uniós források visszaélésszerű felhasználását, és a civil társadalom elleni támadásokat kritizálták. A mesterséges intelligencia által generált politikai tartalmak miatt is aggódnak, hogy azok befolyásolhatják a 2026-os választások eredményét.

Folytatódik a korrupció, a bírói függetlenséggel is gond van

Az EP-képviselők elítélik, hogy Magyarország legfelsőbb bírósága, a Kúria a bevett gyakorlattal ellentétesen az uniós bírósági ítéleteket azok alkalmazása előtt felülvizsgálja. A bírói függetlenséget érő fenyegetéseket is elítélték, illetve azt sem nézik jó szemmel, hogy a kormány szisztematikusan elutasítja az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteinek végrehajtását.

Kiemelték a korrupció és a választási integritás közötti kapcsolatot, beleértve a klientúra-hálózatokat, valamint a magyarországi korrupcióellenes szerv előtt álló tartós akadályokat, amelyek veszélybe sodorhatják a Magyarországnak járó uniós források teljes összegét.

A Parlament kritizálja, hogy a magyar kormány szisztematikusan meggyengítette az Országos Bírói Tanácsot, elmulasztja az állampolgárai jogainak védelmét, fenyegeti az akadémiai szabadságot, politikai indíttatású üzleti gyakorlatokat folytat, kormánybarát médiumoknak osztja el az állami reklámokat, valamint hogy de facto alkotmányos tilalmat rendelt el a Pride-felvonulásokra.

AI-videók a kampányban, kémkedés következmény nélkül

Magyarországon a 2026-os választásokra készülve egyre gyakrabban használnak fel mesterséges intelligencia által generált, de ezt nem jelölő politikai tartalmakat, nevezetesen úgy, hogy szándékosan deepfake videókat tesznek közzé a miniszterelnök politikai pártjához és kampányához szorosan kapcsolódó közösségimédia-csatornákon, és
ezeket a összehangolt módon felerősítik. A mesterséges intelligenciával generált tartalmaknak a szavazók félrevezetésére, a politikai ellenfelek hiteltelenítésére és a választási folyamatok integritásának torzítására való szándékos felhasználása komolyan veszélyezteti a demokratikus választások tisztességességét.

A jelentés elítéli, hogy Magyarország eszközként használja vétójogát befolyásgyakorlásra, és azt is, hogy léteznek olyan kiskapuk, amelyek lehetővé teszik számára a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendeletbe foglalt korlátozások megkerülését.

A Parlament szerint Magyarország helyzete tovább romlott, részben azért, mert a Tanács nem ért el előrelépést a jogállamiság védelme terén. Magyarország egy „választásos autokrácia hibrid rendszerévé” vált.

Az EP-képviselők elvárják, hogy a Bizottság mihamarabb lezárja a vizsgálatot, amelyet az EU intézményeiben történt állítólagos magyar kémkedés ügyében indított, és amelyben foglalkozik Várhelyi Olivér biztos szerepével, aki az állítólagos cselekmények idején Magyarország Állandó Képviseletének vezetője volt. Hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat eredményeinek kézzelfogható következményekkel kell járniuk az érintettek számára.

Tineke Strik jelentéstevő arról beszélt: a Bizottság és a Tanács határozott fellépésének hiánya Magyarországgal szemben lehetővé tette a demokrácia és a jogállamiság folyamatos erózióját. Úgy látja, a Tanács további késlekedése éppen azokat az értékeket sértené meg, amelyek fenntartását állítólag támogatja.

Strik kedden 16:30-kor tart sajtótájékoztatót Strasbourgban a legfrissebb jogállamisági jelentésről.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

CNN: Ukrajna elfogadta a genfi békemegállapodást

CNN: Ukrajna elfogadta a genfi békemegállapodást

Hivatalos kommunikáció egyelőre nincs az ukrán vezetés részéről, de egy amerikai tisztviselő a CNN-nek arról beszélt: már csak az utolsó simítások vannak hátra. 

Belső lázadás készül Trump ellen?

Belső lázadás készül Trump ellen?

A Republikánus Párton belül élesedik az ellentét.

Zelenszkij egyelőre nem tárgyal Trumppal

Zelenszkij egyelőre nem tárgyal Trumppal

Érzékelni az optimizmust a Fehér Házban

Miféle béke? Kijevet lőtték az oroszok

Miféle béke? Kijevet lőtték az oroszok

Az energetikai infrastruktúrát érte a támadás.

Fontos változás történt Gázában

Fontos változás történt Gázában

Öt hónapos működés után hétfőn bejelentette működésének befejezését a Gázai övezetben a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF).

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

Trump és Zelenszkij dönthet a béketervről, Ukrajna mindennel nagyon elégedett. A Fehér Ház szerint így állnak a dolgok a béke ügyében.

Saját 28 ponttal kontráz Európa – átírnák egy kicsit a békefeltételeket

Saját 28 ponttal kontráz Európa – átírnák egy kicsit a békefeltételeket

Az európai vezetők javaslata.

Szijjártó Péter Brüsszelbe megy, és megmondja a magáét

Szijjártó Péter Brüsszelbe megy, és megmondja a magáét

Videót tett közzé a miniszter a repülőtérről.

Még egy kis idő, és összejön az orosz-ukrán béke?

Még egy kis idő, és összejön az orosz-ukrán béke?

Marco Rubio szerint igen.

Trump: Az ukrán vezetés hálátlan

Trump: Az ukrán vezetés hálátlan

Genfben bizakodó a korábbi ukrán védelmi miniszter, Donald Trump viszont dühös posztban reagált a béketárgyalások alakulására. Az amerikai elnök szerint az ukrán vezetés hálátlan.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168