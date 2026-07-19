Megjött az orosz győzelmi jelentés a hajnali csapásról

Az orosz hadsereg hadiipari létesítményekre és logisztikai központokra mért tömeges csapást Kijevben és Juzsnij kikötőjének infrastruktúrájára, valamint elfoglalta a dnyipropetrovszki Vilne települést – közölte vasárnap az orosz védelmi tárca.

„Ma éjjel az Oroszországi Föderáció fegyveres erői nagyszabású csapást mértek nagy pontosságú légi, illetve földi indítású fegyverekkel, valamint támadó drónokkal a kijevi és a Kijev megyei hadiipari vállalkozásokra és logisztikai központokra, továbbá az Odessza megyei Juzsnij kikötő olyan infrastruktúra-létesítményeire, amelyeket katonai célú rakományok, valamint az ukrán fegyveres erők ellátásához szánt üzemanyagok és kenőanyagok szállítására és tárolására használnak”

- ismertette a minisztérium.

A védelmi tárca keddi hadijelentése szerint a „különleges katonai művelet” térségében az utóbbi egy napban mintegy 1500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel katonai célokra használt energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, drónok raktározásának, összeszerelésének és indításának helyszíneit, hadi célokra használt vasúti infrastruktúrát, egy mozdonyt, két Neptun-MD nagy hatótávolságú irányított rakétát, nyolc irányított légibombát, továbbá 678 repülőgép típusú drónt, egy HIMARS-lövedéket, valamint két tengeri drónt.

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A minisztérium szerint az éjszaka 140 ukrán drónt tudtak lelőni oroszországi régiók felett, illetve a Fekete- és az Azovi-tenger térségében.

Kijevben megsemmisítették az ukrán fegyveres erők számára egyéni védőeszközök gyártására szakosodott UKRTAC gyárat. Ezt a vállalkozás alapítója, Szeverion Dangadze erősítette meg. „Egy közvetlen rakétatámadás következtében az UKRTAC gyár és raktáraink teljesen megsemmisültek” – írta a Facebookon.

A moszkvai tárca beszámolója szerint az orosz hadsereg megsemmisítette a Novaja Pocsta kijevi innovációs terminálnak nevezett szortírozóközpontot, amely kettős rendeltetésű termékek, így drónok, robotrendszerek és elektronikus hadviselési eszközök alkatrészeinek szállítását és tárolását végezte. Csapást mértek a Deep Strike típusú drónok alkatrészeit gyártó Oakline cégre is.

A minisztérium közölte, hogy a harkivi régióban Gerbera-4 típusú harci drónnal megsemmisítették az ukrán fegyveres erőkhöz köthető egyik gázfeldolgozó üzemet is.

(MTI)