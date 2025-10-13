Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Megkezdte a túszok elengedését a Hamász

mfor.hu

Az iszlamisták átadták az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén.

Az átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre. Az elsők között Izraelbe érkezett a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran, mellette Gal és Ziv Berman, egy elrabolt testvérpár, Matan Angreszt, az egyik elhurcolt katona, Alon Ohel, akinek a szeme megsérült a Hamász terrortámadásában, Eitan Mór és Gaj Gilboa Dalal, adta hírül az MTI. 

A Nemzetközi Vöröskereszt egy, a Gázai övezet biztonsági zónájában felállított izraeli katonai támaszpontra viszi őket, ahonnan a reimi bázisra mennek tovább, ahol legközelebbi hozzátartozóik fogadják őket, és ahonnan velük együtt helikopteren kórházba szállítják őket kivizsgálásra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Omri Miranra utalva azt közölte, hogy az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából.

