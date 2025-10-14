Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Megkezdte működését az Egyesült Királyság új budapesti nagykövete

mfor.hu

Miután átadta Sulyok Tamásnak a megbízólevelét, Justin McKenzie Smith megkoszorúzta az Ismeretlen Katona síremlékét a Hősök terén.

Átadta megbízólevelét Sulyok Tamásnak az Egyesült Királyság új rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete – közölte a budapesti brit nagykövetség. Justin McKenzie Smith ezután a diplomáciai hagyományoknak megfelelően koszorút helyezett el az Ismeretlen Katona síremlékénél a Hősök terén.

Magyarországi hivatalba lépése kapcsán a nagykövet elmondta: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkezdhetem magyarországi nagyköveti szolgálatomat, és hálás vagyok a szívélyes fogadtatásért. Alig várom, hogy tovább erősítsük az országaink közötti barátságot, és szorosan együttműködjek magyar partnereinkkel. Kiváltság számomra, hogy itt lehetek, és izgatottan várom a közös munkát” – idézi a HVG.

Justin McKenzie Smith kezet ráz Sulyok Tamással
Justin McKenzie Smith kezet ráz Sulyok Tamással
Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Megbízólevelek

A köztársasági elnök Facebook posztjában beszámol róla, hogy nagyköveti megbízóleveleket vett át a Sándor-palotában

  • Őexc. Dr. Boubacar Kane úrtól, a Mauritániai Iszlám Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetétől,
  • Őexc. Haba Niankoye úrtól, a Guineai Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetétől,
  • Őexc. Angela Marianna Vigliotta Mella úrnőtől, a Dominikai Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetétől,
  • Őexc. Justin James McKenzie Smith úrtól, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának rendkívüli és meghatalmazott nagykövetétől,
  • Őexc. Toufique Hasan úrtól, a Bangladesi Népi Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetétől,
  • Őexc. Luis Ángel Redondo Gómez úrtól, a Spanyol Királyság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetétől.

