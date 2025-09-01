Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Meglepő adat érkezett az ukrajnai orosz előretörésről

mfor.hu

Nem is olyan nagy a baj.

2025 augusztusában jelentősen lassult az orosz előrenyomulás üteme Ukrajnában: a területszerzés 18 százalékkal esett vissza az előző hónapokhoz képest – írja az Ukrainska Pravda a DeepState ukrán katonai elemzőcsoport adataira hivatkozva.

A beszámoló szerint Oroszország 464 négyzetkilométert foglalt el a hónap során, így az ellenőrzése alatt tartott terület nagysága Ukrajna 19 százalékára nőtt. Ez az arány megegyezik a 2022. október 3-án rögzített adattal, közvetlenül azelőtt, hogy az ukrán haderő ellentámadást indított, azaz a DeepState adatai szerint az elfoglalt terület nem nőtt érdemben.

A szervezet arról is beszámolt, hogy augusztusban az orosz támadások intenzitása is csökkent a májusi, júniusi és júliusi szinthez képest. Oroszország nagyjából 5027 rohamot hajtott végre a hónap során, ami alacsonyabb szám az előző három hónaphoz képest. Az elemzők szerint ennek fő oka a csapatrotáció volt: négy dandárt és egy tengerészgyalogos ezredet vezényeltek át a dobropiljai frontra, erősítést kapott a zaporizzsjai front, valamint csapatcseréket hajtottak végre a kramatorszki és a priddnyiprovszki térségben. A DeepState ugyanakkor arra számít, hogy az orosz aktivitás szeptemberben ismét fokozódni fog.

