Meglepő adat látott napvilágot a magyar uniós pénzekről

A magyar kormánynak szüksége van az uniós forrásokra, és ennek is döntő szerepe volt abban, hogy mégsem lépett át bizonyos vörös vonalakat – így határozatlan időre elhalasztotta az óriási hazai és nemzetközi tiltakozást kiváltó, úgynevezett átláthatósági törvény elfogadását.

Ezen felül Magyarország hozzáfér az uniós mezőgazdasági támogatási rendszer, azaz a közös agrárpolitika (KAP) pénzeihez is, amelyeket eddig sem érintettek az EU által Magyarországgal szemben hozott szankciók.

Mintegy 12 milliárd euró jelenleg is elérhető Magyarország számára a kohéziós forrásokon belül a 2021-2027 közötti költségvetési ciklusban, írja laptársunk , a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár. Az információt egy bizottsági forrás is megerősítette a lapnak.

A közhiedelemmel ellentétben továbbra is jelentős uniós források állnak Magyarország rendelkezésére.

